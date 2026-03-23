Entrega de flota Mitsubishi de Excel Panamá a Grupo Car Rental Service

Excel Panamá y Grupo Car Rental Service consolidan su relación comercial en beneficio de los usuarios de las prestigiosas arrendadoras bajo este conglomerado, que incluye marcas líderes como Hertz y Thrifty, entre otras.

En un acto oficial celebrado este jueves 12 de marzo, Grupo Car Rental Service formalizó la adquisición de 20 unidades del Mitsubishi L200 GLX, en versiones manuales y ahora con la totalmente nueva versión automática. Esta inversión estratégica responde al crecimiento exponencial del segmento de pick-ups, cuya versatilidad ha ganado una relevancia crítica tanto en el uso particular como en los sectores comerciales y operativos de alta exigencia.

El Mitsubishi L200 GLX se posiciona como el referente en su categoría al equilibrar la robustez del trabajo de carga con prestaciones de confort premium. Entre las especificaciones técnicas que destacan en esta nueva flota se encuentran: Pantalla táctil de 8″, cámara de retroceso, control de crucero y mandos al volante. Equipado con 7 bolsas de aire y asistente de arranque en pendiente. Ambas versiones vienen con un motor 2.4L Diesel y tracción 4x4 con bloqueo de diferencial.

La versión manual llega a 148 hp y un torque de 330 Nm. La versión automática asciende a 181 HP y 430 NM y su transmisión es de 6 velocidades.

La entrega fue liderada por el equipo especializado de Excel Panamá, distribuidor autorizado de Mitsubishi. Con más de 100 años de presencia en el mercado centroamericano, Excel fundamenta su propuesta de valor en un respaldo sólido que garantiza a Grupo Car Rental Service tranquilidad operativa a través de su extensa red de talleres y disponibilidad inmediata de repuestos originales.

Esta colaboración marca un hito en la industria automotriz y de arrendamiento en Panamá, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con la excelencia y la satisfacción del cliente final.