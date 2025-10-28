Bi Bank posiciona en el sector inmobiliario premium un portafolio de soluciones financieras por encima de las expectativas de los compradores. La agilidad y el acompañamiento de este banco panameño, sumados a su conocimiento del mercado, respaldan el servicio brindado a clientes locales y extranjeros.

Las propiedades de lujo integran un inventario disponible llamado a crecer un 15% durante los próximos años en Panamá, en el que Bi Bank tiene la respuesta precisa para préstamos hipotecarios con precios superiores a los 250 mil dólares.

El posicionamiento del Banco está aumentando el interés de quienes mantienen hipotecas en otras entidades financieras, y que buscan además fortalezas crediticias a la medida.

“Al trasladar la hipoteca a Bi Bank, el cliente recibe una atención al detalle y un acompañamiento preciso y de forma clara durante todo el proceso de traslado a nuestro banco”, asegura Kira Gardellini, vicepresidente de Banca de Consumo de Bi Bank.

Kira Gardellini, que tiene 30 años de trayectoria en la industria bancaria y se ha especializado en trámites hipotecarios, manteniendo las mejores relaciones con el sector inmobiliario, resalta de este banco con enfoque regional que “se distingue por ofrecer una asesoría con rostro humano, centrada en lo que realmente importa. Somos un banco cercano y ágil; ideal para quienes valoran una atención más directa”.

Los clientes extranjeros interesados en invertir en Panamá tienen con Bi Bank la ventaja de acceder a un financiamiento hipotecario bajo la figura del fideicomiso de garantía, con atractivas tasas de interés; en donde el proceso de aprobación se realiza de manera remota.

El presente y el futuro de la actividad inmobiliaria de propiedades de alto valor motiva una recomendación de Kira Gardellini dirigida a los clientes de hipotecas premium: “Es el momento, trasládate a Bi Bank”.

***

Bi Bank, banco panameño de licencia general, se especializa en banca privada y corporativa tanto en Panamá como en la región. El Banco forma parte de Corporación BI, el más sólido conglomerado financiero de origen centroamericano.