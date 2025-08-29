Escuela Bilingüe en Natá recibe aulas climatizadas gracias a Naturgy y la Embajada de España

La Escuela Bilingüe España en Natá de los Caballeros, institución que atiende a más de 700 estudiantes, ha dado un paso importante para mejorar la calidad de su ambiente educativo. Gracias al apoyo de Naturgy Panamá, acompañada por la Embajada de España y el aval del Ministerio de Educación, se instalaron equipos de aire acondicionado en las aulas.

Esta mejora permitirá que los alumnos tengan un espacio más confortable para estudiar, evitando la fatiga causada por el calor, y favoreciendo así un mejor rendimiento académico. Los docentes han manifestado su alegría de contar con este apoyo, que genera condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje. Además, este esfuerzo destaca el compromiso social de Naturgy con la educación y el futuro de la comunidad local.