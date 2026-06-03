‘Estudios, diseño, construcción, instalación, puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Iluminación Vial – Ramal Madden’

ENA NORTE, S.A. invita a los proveedores interesados a participar en una Solicitud de Información (SDI) para el proyecto de estudios, diseño, construcción, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema integral de iluminación vial en el Ramal Madden, en un tramo de aproximadamente 13 km. Esta consulta tiene como propósito recabar información técnica, constructiva, económica y de mercado que sirva de base para la elaboración del pliego de cargos de un eventual proceso de contratación.

El documento de la SDI puede descargarse en la sección Licitaciones Activas del sitio web de ENA Norte: https://ena.com.pa/activas/

Fechas importantes:

Visita de campo: lunes 8 de junio de 2026, 10:00 a.m. Punto de encuentro: oficinas de ENA, intercambiador Centenario (Patacón).

Fecha límite para el envío de respuestas: martes 16 de junio de 2026.