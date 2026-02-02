Excel Automotriz y FOTON continúan impulsando a las empresas que mueven el país

Excel Automotriz reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de los sectores productivos del país. En esta ocasión se hace entrega de un Panel View CS2 equipado y personalizado como Taller Móvil a los amigos de Aseo Capital, una empresa clave en la operación y mantenimiento de servicios esenciales para la ciudad.

Esta entrega representa un paso más en la alianza estratégica entre ambas compañías, orientada a optimizar la eficiencia operativa y garantizar que la flota de Aseo Capital se mantenga en óptimas condiciones para atender las necesidades de su flota de camiones.

El nuevo panel Foton llega completamente equipado para responder a los retos del trabajo operativo, ofreciendo alto rendimiento, gran capacidad de carga y confiabilidad, características que lo convierten en un aliado ideal para recorridos exigentes y jornadas intensivas.

Los vehículos Foton, respaldados por Excel Automotriz, se distinguen por su tecnología, durabilidad y versatilidad, adaptándose a las demandas de empresas que requieren soluciones de transporte robustas y eficientes.

Con esta entrega, Excel Automotriz continúa brindando opciones que contribuyen a mejorar la productividad y el desempeño de sus clientes, acompañándolos en su crecimiento y evolución. “En Excel Automotriz creemos firmemente en apoyar a las empresas que impulsan el desarrollo del país. Esta entrega simboliza nuestra confianza en Aseo Capital y nuestro compromiso de seguir ofreciendo vehículos que respondan a las necesidades reales del mercado”, destacó la compañía.

Excel Automotriz agradece la confianza depositada en su portafolio de marcas y servicios, y reafirma su misión de seguir creciendo junto a sus aliados, avanzando sobre ruedas hacia un futuro más eficiente y sostenible.