Excel Panamá hace entrega de flota Mitsubishi a Budget rent a car

Mitsubishi Panamá y Budget rent a car siguen haciendo historia y ahora celebran una nueva entrega para ampliar la flota de Pick ups.

Es una realidad que los pick ups hoy en día están llenando las expectativas de cada vez más personas y Budget rent a car es de las empresas con mayor trayectoria en Panamá por lo que conoce perfectamente a los usuarios de pick ups. Éstos ya no son vistos únicamente para transporte de carga y remolque, ahora son muy buscados para su uso particular y familiar.

En su segmento, la Mitsubishi L200 GLX 4x4 es el vehículo de trabajo más equipado en Panamá. Cuenta con bloqueo de diferencial, 7 bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, controles en el timón, control crucero, pantalla táctil de 8 pulgadas y cámara de retroceso. La fuerza viene de su motor de 2.4 L diesel de 148 caballos de fuerza, un torque de 330Nm y adicional cuenta con una tracción Easy select 4WD.

Los L200 Sportero Automáticos de Mitsubishi, fueron las primeras en Panamá en ser certificadas con las 5 Estrellas de Seguridad de LatinNcap. Adicionalmente, cuentan con suspensión de primer nivel y muchas comodidades en su interior, comodidades que se conocían solo en SUVs de lujo, dando alta confiabilidad y confort a quien lo maneja.

Ambas empresas celebraron esta entrega de la mano del personal de Excel Panamá, distribuidor autorizado de la marca Mitsubishi, quienes centran su propuesta de valor en el respaldo que ofrecen gracias a sus servicios de taller y abasto de repuestos y a su trayectoria de más de 100 años de existencia en el mercado Centroamericano.

Una vez más, nos unimos a la celebración entre Excel Panamá y Budget rent a car por este importante aporte a la industria automotriz y a las arrendadoras de autos en Panamá.