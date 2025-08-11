Excel Panamá hace entrega de flota Mitsubishi a Inter Marketing Inc.

Excel Panamá e Inter Marketing Inc. consolidan su alianza comercial en beneficio de todas aquellas personas que alquilan autos a través de las arrendadoras de autos que están bajo este importante grupo corporativo que alberga marcas como Thrifty y Hertz, entre otras.

Este miércoles 6 de agosto, Inter Marketing Inc. recibió 20 unidades de Mitsubishi L200 Sportero Automáticos para aumentar la flota de vehículos pick ups. El segmento de pick ups cada vez toma mucha más relevancia, tanto a nivel de uso particular como en el sector comercial y de trabajo.

Cada vez son más los usuarios de este tipo de vehículos, ya que adicional a lo que tradicionalmente ofrecen con especificaciones como motor diesel de gran caballaje, torque, capacidad de carga, tracción 4x4 y versatilidad para diferentes terrenos, hoy en día los Pick Ups L200 Sportero cuentan con suspensión de primer nivel y muchas comodidades en su interior, comodidades que se conocían solo en SUVs de lujo. Esto hace que los pick ups se conviertan en el aliado perfecto de miles de usuarios para diferentes ocasiones.

Es muy bien sabido también, que las prestaciones de seguridad de los L200 Sportero Automático de Mitsubishi, fueron las primeras en Panamá en ser certificadas con las 5 Estrellas de Seguridad de LatinNcap dando alta confiabilidad ya no solo a usuarios en ocasiones de trabajo, sino a la familia completa para su uso particular.

Le entrega se hizo de la mano del personal de Excel Panamá, distribuidor autorizado de la marca Mitsubishi, quienes centran su propuesta de valor en su trayectoria de más de 100 años de existencia en el mercado Centroamericano. Esta amplia experiencia en el manejo de marcas de autos hace que empresas como Inter Marketing Inc. se sientan tranquilos con el respaldo que solo una empresa como Excel Panamá puede ofrecer a nivel de red de talleres y disponibilidad de piezas y repuestos.

Felicitamos a Excel Panamá y a Inter Marketing Inc. por este hito para la industria automotriz y de arrendadoras de autos en Panamá y nos alegramos por los futuros usuarios de L200 Sportero Automáticos.