Excel Panamá hace entrega de flota Mitsubishi a National Car Rental

Después de muchos años de alianza estratégica, las empresas Excel Panamá y National Car Rental celebran nuevamente una entrega importante de vehículos, y en esta ocasión es de 30 Pick Ups de la prestigiosa marca Mitsubishi.

Este viernes 8 de agosto, National Car Rental recibió la primera entrega parcial de los Mitsubishi L200 GLX 4x4 dado el aumento de la demanda de vehículos de este tipo. National Car Rental es una empresa de trayectoria que ofrece servicios de autos de alquiler y flotas a empresas y particulares.

Los pick ups hoy en día están llegando a mercados más allá del segmento tradicional de trabajo, transporte de carga y remolque, ahora muy buscados también para su uso particular y familiar. Por este motivo la empresa ha buscado un Pick Up que se adapte a las demandas exigidas por el mercado de hoy.

En su segmento, la Mitsubishi L200 GLX 4x4 es el vehículo de trabajo más equipado en Panamá. Cuenta con bloqueo de diferencial, 7 bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, controles en el timón, control crucero, pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de retroceso, entre otras prestaciones. Las características que lo hacen el más reconocido son los 148 caballos de fuerza que logra gracias a un motor diesel 2.4 L que brinda un torque de 330Nm y adicional cuenta con una tracción Easy select 4WD.

Ambas empresas celebraron esta entrega de la mano del personal de Excel Panamá, distribuidor autorizado de la marca Mitsubishi, quienes centran su propuesta de valor en su trayectoria de más de 100 años de existencia en el mercado Centroamericano. Esta amplia experiencia en el manejo de marcas de autos hace que empresas como National Car Rental se sientan tranquilos con el respaldo que solo una empresa como Excel Panamá puede ofrecer a nivel de red de talleres y disponibilidad de piezas y repuestos.

Una vez más, nos unimos a la celebración entre Excel Panamá y National Car Rental por este importante aporte a la industria automotriz y a las arrendadoras de autos en Panamá que ahora cuentan con un icono de los Pick ups como lo es el Mitsubishi L200 GLX 4x4.