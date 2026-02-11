Excel Panamá y FUSO celebran 20 años en Panamá

Han pasado más de 20 años desde que Excel tomó las riendas de FUSO Panamá y hay mucha expectativa de hacer que sean muchos años más.

Excel vuelve a abrir sus puertas para compartir con sus clientes para mostrar todo el respaldo que tienen, desde repuestos hasta servicio de talleres a nivel nacional y asesoría personalizada.

FUSO Panamá indica que sus clientes han sido su mayor fuerza de crecimiento gracias a la red de referidos, lo cual sirve de evidencia del gran respaldo que Excel ofrece a sus clientes.

La trayectoria de FUSO y la experiencia de Excel han sido clave para la satisfacción de sus clientes a nivel nacional. Se ven grandes avances para la economía panameña en 2026, y FUSO busca ser ese socio que toda empresa y todo negociante independiente necesita para hacer crecer sus negocios.

Felicitamos a Excel y a FUSO Panamá en esta celebración y les deseamos lo mejor en los próximos 20 años y muchos más que están por venir.