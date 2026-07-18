Con una masiva asistencia de más de 2 mil estudiantes de 20 centros educativos de la región de Veraguas, el jueves 16 de julio de 2026, se desarrolló con gran éxito la Expo Feria Regional Universitaria “Jóvenes Orientados al Éxito Veraguas 2026”, en el Hotel Mykonos de Santiago, consolidándose como uno de los encuentros de orientación vocacional más importantes de la región.

El evento fue organizado por el Departamento de Orientación del Instituto Urracá, con el respaldo de la Dirección Regional de Educación de Veraguas y el auspicio de la Universidad del Istmo (UDI), superando ampliamente las expectativas de participación y convocatoria. La Expo Feria reunió a 21 universidades nacionales e internacionales, 17 centros de estudios superiores, agencias culturales e instituciones, además de la participación de embajadas, las cuales presentaron oportunidades de cooperación académica, programas de becas e intercambios internacionales.

El Director del Instituto Urracá, Doctor Lucinio de León, manifestó su firme compromiso como Institución Educativa con el estudiantado veragüense, resaltando la importancia de crear estos espacios que permitan a los jóvenes graduandos conocer diferentes oportunidades académicas y profesionales.

La coordinadora de la Expo Feria, Magister Miriam Romero de Mathews, expresa su profundo agradecimiento a todas las universidades, instituciones, embajadas, centros educativos, docentes y colaboradores que hicieron posible esta exitosa edición superando toda expectativa.

El Instituto Urracá, a través de su Departamento de Orientación, reafirma su compromiso con la orientación vocacional y la formación integral de los estudiantes.