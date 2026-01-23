Expo Inmobiliaria ACOBIR 2026 inaugura el año con la mayor vitrina del sector

Del 22 al 25 de enero en el Panama Convention Center.

Con la participación de ministros, viceministros, autoridades gubernamentales, presidentes de asociaciones e invitados especiales, quedó oficialmente inaugurada la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2026, en el Panama Convention Center, consolidándose como la primera gran feria inmobiliaria del año y un punto de referencia para el desarrollo económico del país.

La Expo Inmobiliaria ACOBIR es la primera feria inmobiliaria que se realiza bajo la nueva Ley de Interés Preferencial, vigente desde el 1 de enero de 2026, reafirmando el compromiso del sector con el acceso a la vivienda, la inversión y el crecimiento sostenible.

En el recinto ferial los visitantes podrán encontrar más de 70 expositores y más de 150 proyectos residenciales, comerciales y turísticos, con opciones para todos los presupuestos: desde proyectos con interés preferencial hasta propiedades de lujo. Participan promotores, desarrolladores, inversionistas, las más importantes entidades bancarias del país con las mejores promociones y compradores provenientes de Panamá y de la región.

Durante el acto inaugural, representantes del sector público y privado destacaron el impacto de la Expo Inmobiliaria ACOBIR como una plataforma clave para dinamizar la economía nacional, atraer inversión local y extranjera, y fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario panameño.

La feria se desarrollará de forma presencial del 22 al 25 de enero, complementada con una semana de Expo Virtual 24/7, permitiendo a los visitantes recibir asesoría personalizada, acceder a promociones exclusivas y obtener aprobaciones inmediatas de financiamiento.

En esta edición, Colombia es el país invitado, fortaleciendo los lazos comerciales y culturales entre ambos países. Delegaciones colombianas participan presentando una variada oferta de proyectos inmobiliarios y oportunidades de inversión internacional.

La Expo ofrece una experiencia integral para toda la familia, con atracciones infantiles, pet friendly, zonas de descanso, además de transporte gratuito ida y vuelta desde la parada de la Caja de Seguro Social de la 5 de Mayo, con salidas cada 15 minutos.

Asimismo, los días 23, 24 y 25 de enero, se llevará a cabo un ciclo de charlas educativas, abordando temas clave como financiamiento, inversión extranjera, residencia permanente a través de bienes raíces, tokenización inmobiliaria, fideicomisos, organización patrimonial, entre otros temas de interés para los compradores.

Se espera la asistencia de más de 12 mil visitantes, y transacciones bancarias por más de 80 millones de dólares, confirmando a la Expo Inmobiliaria como el evento líder del sector.

Horarios y entradas

Jueves 22 de enero: 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes 23 de enero: 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 24 y domingo 25 de enero: 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Costo de entrada:

Adultos: B/. 2.00

Jubilados: B/. 1.00

Niños menores de 12 años: entrada gratuita

Los boletos pueden adquirirse a través de la página web www.expoacobir.com o directamente en la taquilla del evento.

Más información visitar https://expoacobir.com/ o las redes sociales @expoacobir.