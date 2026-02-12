Expomáquina 2026: El epicentro donde Panamá redefine su futuro tecnológico y productivo

Panamá ha vuelto a demostrar que su posición geográfica es solo el inicio de su potencial. Con la celebración de Expomáquina 2026, el país no solo cerró una exitosa jornada comercial, sino que se consolidó oficialmente como el Hub Regional de Innovación y Tecnología. Durante este encuentro, el país se convirtió en el escenario donde la inteligencia artificial y la colaboración estratégica de las siete industrias que impulsan la economía nacional marcaron la hoja de ruta del desarrollo.

El acto inaugural contó con la participación estratégica del Viceministro de Obras Públicas (MOP), Iván De Ycaza, y el Ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó. Ambos representantes coincidieron en que el progreso del país depende de la modernización técnica y de un compromiso inquebrantable del Estado para respaldar al sector privado. El viceministro De Ycaza destacó la relevancia de este encuentro para la infraestructura nacional, mientras que el ministro Moltó reafirmó la visión gubernamental de facilitar un entorno de crecimiento y apoyo continuo a la inversión tecnológica.

Educación, Talento Joven y el Futuro Ferroviario

Un pilar fundamental de esta edición fue la transferencia de conocimiento a través de más de 20 capacitaciones técnicas de última tecnología. Expertos compartieron avances en mantenimiento predictivo y operación de equipos de cero emisiones, con un enfoque especial en los avances del Proyecto del Ferrocarril Nacional, la obra ambiciosa que atravesará todo el país y que transformará nuestra logística nacional.

Más allá de la teoría, Expomáquina 2026 dejó una huella social imborrable a través de su alianza con el ITSE (Instituto Técnico Superior Especializado). Gracias a esta colaboración, más de 30 jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar sus horas de práctica profesional directamente con las empresas participantes. El éxito de este programa fue contundente: tras culminar sus prácticas dentro de las 90 empresas expositoras, los estudiantes han logrado asegurar oportunidades laborales formales, marcando así una primera experiencia laboral de alto nivel en la industria de maquinaria y tecnología.

Innovación que transforma en el recinto

Más allá de las proyecciones, la feria fue un despliegue masivo de capacidad instalada en los sectores de construcción, industrial, energía, agrícola, minero, logística y un innovador Boat Show. Los asistentes pudieron interactuar con maquinaria de última generación, viendo de primera mano cómo la telemetría y la automatización son herramientas operativas en suelo panameño. El piso de exhibición vibró con el rugir de motores de alta eficiencia y la presentación de flotas eléctricas que marcan el inicio de una transición energética real. Fue una vitrina de soluciones tangibles donde el networking se tradujo en acuerdos comerciales directos y alianzas de suministro inmediatas.

ADIMAQ: El motor detrás de la industria

Detrás de este éxito se encuentra la Asociación de Distribuidores de Maquinarias de Panamá (ADIMAQ), organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las empresas líderes en la distribución de maquinaria, insumos y servicios. Su misión de promover la excelencia, la responsabilidad social empresarial y el intercambio comercial es el puente que garantiza que Panamá tenga acceso a la mejor tecnología global.

Expomáquina 2026 dejó claro que la clave está en la colaboración: trabajar juntos, mirar hacia el futuro y apostar por el talento local. Con el respaldo institucional y la visión de ADIMAQ, Panamá sigue creciendo como un hub regional que aprende, conecta y prospera.