Ferias médicas familiares de Cobre Panamá llevan salud a Coclé y pronto a Colón

En respuesta a la necesidad de acceso a servicios médicos en zonas rurales de Coclé y Colón, y atendiendo a las realidades expresadas por las comunidades, Cobre Panamá, en alianza con Global Brigades, los municipios de La Pintada, Donoso y Omar Torrijos Herrera, y con el respaldo del Ministerio de Salud (MINSA), puso en marcha su programa de Ferias Médicas Familiares. Esta iniciativa lleva salud y alivio a quienes más lo necesitan, conectando la necesidad con la solución.

La ruta inicia hoy 12 y 13 de agosto en Villa del Carmen y continuará el 14 y 15 en Llano Grande, ofreciendo atención médica gratuita en la provincia de Coclé. Posteriormente, la jornada llegará a la provincia de Colón: el 26 y 27 de agosto en la comunidad de Miguel de La Borda, distrito de Donoso, y el 28 y 29 en El Guásimo, cubriendo así dos comunidades por cada región beneficiada.

Durante estas jornadas, se espera atender a más de 300 personas por día, con acceso gratuito a medicina general, odontología, pediatría, referencias médicas y espacios recreativos para los más pequeños. Todo esto gracias al compromiso de voluntarios de la empresa y personal médico que se traslada directamente a los corregimientos más apartados.

Cecilia Martínez, Líder comunitaria del Movimiento Cívico destacó: “Como comunidad, agradecemos profundamente este apoyo. Estas ferias médicas no solo traen salud, también nos demuestran que no estamos solos. Cobre Panamá ha escuchado nuestras voces y ha respondido con hechos. Esto es lo que el pueblo necesita, soluciones reales, cercanas y con respeto. Gracias por seguir caminando con nosotros, incluso en los momentos difíciles.”

Esta acción es una muestra clara de los beneficios tangibles que el país necesita. Aun sin operar, la minería responsable sigue aportando soluciones concretas a problemas reales, con acciones que responden al llamado de las comunidades y generan impacto y bienestar.

“Estas ferias médicas familiares son una muestra clara de los beneficios tangibles que el país necesita. A través de acciones concretas como esta, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades y con un Panamá que exige resultados reales. La salud, el bienestar y la atención directa a quienes más lo necesitan no pueden esperar, y como empresa, estamos aquí para aportar, acompañar y construir soluciones junto al pueblo”. expresó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Esta es solo una de las muchas acciones que fortalecen vínculos, llevan alivio y siembran confianza, y que confirman que Cobre Panamá sigue presente y comprometido y demostrando con hechos que el bienestar de las personas es clave para construir un futuro más justo, digno y lleno de oportunidades para todos.