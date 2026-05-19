Fitch Ratings eleva la calificación nacional de Banesco Panamá a A+ (pan)

La mejora representa la calificación más alta alcanzada por el banco hasta la fecha y marca el tercer incremento recibido por la entidad en los últimos cinco años.

Banesco Panamá anunció que Fitch Ratings elevó su calificación nacional de largo plazo a A+ (pan), con perspectiva Estable, la calificación más alta alcanzada por la entidad desde el inicio de sus operaciones en el país.

Este resultado marca un nuevo hito en la trayectoria de Banesco Panamá, que este año cumple 19 años de presencia en el mercado panameño. Además, representa la tercera mejora en la calificación otorgada por Fitch Ratings en los últimos cinco años, lo que evidencia la evolución positiva del banco, la consistencia de su gestión financiera y el fortalecimiento de su posición dentro del sistema bancario nacional.

De acuerdo con Fitch Ratings, la calificación de Banesco Panamá se fundamenta en el desempeño financiero del banco, la estabilidad de sus métricas, así como en una posición de fondeo y liquidez sólida frente a sus pares cercanos.

“Recibimos esta noticia con enorme orgullo, porque representa un reconocimiento a la trayectoria que hemos construido en Panamá con disciplina, responsabilidad y visión de largo plazo. Alcanzar la calificación A+ (pan) confirma la confianza en nuestra gestión y en la capacidad de nuestro equipo para sostener el crecimiento de Banesco Panamá”, señaló Alfonso Prieto, CEO de Banesco Panamá.

Prieto destacó que este avance adquiere un valor especial en el marco de los 19 años de operación del banco en el país. “Agradecemos a nuestros clientes por la confianza que depositan en nosotros cada día, a nuestros accionistas y aliados por su respaldo, y a todo el equipo Banesco por el compromiso que hace posible cada logro. Este resultado nos impulsa a continuar con una gestión cercana, responsable y orientada al futuro”, agregó.

La mejora en la calificación reafirma la capacidad de Banesco Panamá para mantener una operación estable, fortalecer su propuesta de valor y aportar al desarrollo económico del país desde una banca enfocada en la confianza, la innovación y la cercanía con sus clientes.