FOTON y Excel Panamá hacen entrega de flota a Empresas Carbone

En días recientes, Excel Panamá en conjunto con Empresas CARBONE celebraron una nueva entrega de camiones Aumark de FOTON para ampliar la flota de camiones FOTON en la empresa, ahora con camiones de mayor capacidad.

Empresas Carbone es una empresa que viene mostrando crecimiento sostenido y mayor reconocimiento por lo que en FOTON, de la mano de Excel Panamá, están muy contentos de apoyar ese crecimiento.

Directamente desde una de las plantas de fabricación de FOTON en China, que es de las plantas con mayor tecnología de avanzada en el mundo, llegaron reconocimientos y felicitaciones a Empresas CARBONE por este hito.

Empresas CARBONE indica que reconocen la superioridad de Excel en cuanto a servicios de talleres, abasto de repuestos, atención de primera y en general un servicio inigualable en Panamá, lo cual les da la tranquilidad de contar con camiones de gran calidad bajo el respaldo de una empresa sólida como Excel.

Excel Panamá una vez más felicita a Empresas CARBONE por este avance y mantiene su compromiso de seguir respaldando a empresas que hacen grandes aportes a la economía de Panamá, como lo es Empresas CARBONE.