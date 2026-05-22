Global Bank anuncia a las finalistas de la Segunda Edición del Premio ‘Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible’

Global Bank anunció a las nueve finalistas de la segunda edición del Premio “Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible”, una iniciativa del Programa Única que busca promover la inclusión financiera y el empoderamiento femenino en Panamá, mediante servicios financieros y no financieros adaptados a sus necesidades.

El premio reconoce proyectos liderados por mujeres que generan impacto sostenible en áreas como educación, salud, equidad de género, ambiente, cultura, desarrollo comunitario, entre otros, visibilizando su liderazgo e innovación.

“Nuestro compromiso con el ODS #5, que promueve la igualdad de género, se traduce en acciones concretas como el Programa Única, que impulsa el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres de nuestro país”, expresó Jorge E. Vallarino M., Gerente General de Global Bank.

En esta edición, el premio se organizó en tres categorías según la trayectoria de los proyectos: Semilla (2 a 5 años), Huella (6 a 10 años) y Legado (más de 10 años). Tras un riguroso proceso de evaluación realizado por un selecto Jurado, fueron seleccionadas las siguientes finalistas:

Semilla: Yahaira Osiris (MIM Latam), Karen Gibbs (ScholarShine Mentess) y Wanda Pinzón (Women in Tech Panamá).

Huella: Alejandra Cano (La Casa de Quincha Contemporánea), Helga Barría (Fundación Rescate de Alimentos) y Yamilka Collado (Movimiento por Más Sonrisas).

Legado: Ana Larisa Cabrera (Fundación Voluntarios de Panamá), Gabrielle B. Britton (PARI) y Lourdes Guerra (La Granjerita S.A.).

La Gala de Premiación se celebrará el 1 de junio de 2026, evento en el que se anunciarán a las tres ganadoras, una por categoría, quienes recibirán un incentivo económico de US$6,000, junto con acompañamiento estratégico y visibilidad proporcionada por el programa.

Asimismo, tanto finalistas como ganadoras participarán en el programa “Escalabilidad Única, Elévate”, que ofrece capacitación y asesoría en liderazgo, gestión empresarial, innovación y finanzas, con el objetivo de fortalecer y escalar sus proyectos.

Juan Barragán, Vicepresidente Senior de Banca de Personas y Empresas de Global Bank, destacó que “esta segunda edición reafirma el compromiso de la entidad de identificar, apoyar y dar visibilidad a iniciativas lideradas por mujeres que están generando cambios reales y sostenibles en Panamá.”

Es así como Global Bank continúa construyendo la banca que todos queremos: cercana, responsable e inclusiva, que impulsa la igualdad de oportunidades y contribuye al desarrollo sostenible del país.