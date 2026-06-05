• El premio reconoce iniciativas lideradas por mujeres que, desde distintos ámbitos, están generando un impacto positivo en sus comunidades.

• Durante la Gala se anunciaron las ganadoras de las categorías Semilla, Huella y Legado, reafirmando el compromiso de Global Bank con el liderazgo femenino.

En una noche llena de inspiración, historias de impacto y reconocimiento al liderazgo femenino, el Banco panameño Global Bank celebró la Gala de la segunda edición del Premio “Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible”, con el objetivo de reconocer y visibilizar iniciativas lideradas por mujeres, que a través de sus proyectos están generando cambios positivos y sostenibles en Panamá. Esta iniciativa nace desde el Programa Única de Global Bank, una plataforma que incluye y empodera financieramente a las mujeres en nuestro país.

La Gala reunió a finalistas, miembros del banco, aliados estratégicos y representantes de distintos sectores del país en un espacio dedicado a celebrar el talento, la resiliencia y la capacidad de llevar las ideas a la acción.

En esta segunda edición, se recibieron más de 300 postulaciones provenientes de diferentes partes del país, las cuales fueron evaluadas por un selecto jurado conformado por Bruno Basile, experto en comunicación corporativa, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sostenibilidad; Karin Sempf, fundadora del laboratorio educativo Innova‑Nation; Karla Mola, directora de Sumarse, asociación que promueve la responsabilidad social en Panamá; y Lorena Guzmán, Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos de Global Bank.

De este proceso fueron seleccionadas nueve finalistas, distribuidas en tres categorías según la trayectoria y evolución de sus iniciativas: Semilla, para proyectos entre 2 y 5 años; Huella, para iniciativas con una trayectoria de 6 a 10 años; y Legado, para proyectos con más de 10 años. A partir de este grupo de finalistas, las ganadoras anunciadas fueron:

• Categoría Semilla: Karen Gibbs, de Scholar Shine – Mentess, una iniciativa que utiliza herramientas tecnológicas para apoyar a jóvenes en la exploración de sus carreras y en la toma de decisiones sobre su futuro profesional.

• Categoría Huella: Helga Patricia Barría Fábrega, de la Fundación Rescate de Alimentos, una organización que trabaja para reducir el desperdicio de alimentos, rescatando productos aptos para el consumo y canalizándolos hacia comunidades que los necesitan.

• Categoría Legado: Gabrielle Britton, de PARI (Panama Aging Research Initiative), una iniciativa de investigación que estudia el envejecimiento y la salud de las personas mayores en Panamá, contribuyendo a la prevención y detección temprana de enfermedades como el Alzheimer.

Durante la gala, Jorge E. Vallarino M., Gerente General de Global Bank, destacó que “En Global Bank, nuestro compromiso con el ODS #5 que promueve la igualdad de género se traduce en acciones concretas. A través de iniciativas como el Programa Única y el Premio Mujeres Únicas, seguimos impulsando oportunidades para que más mujeres desarrollen su liderazgo, fortalezcan su autonomía económica y generen un impacto sostenible en Panamá.”

Siguiendo este compromiso, se destacó que tanto las ganadoras como las finalistas continuarán formando parte de la comunidad del Programa Única y también participarán en el programa de “Escalabilidad Única, Elévate”, una plataforma de acompañamiento, asesoría y capacitación diseñada exclusivamente para ellas, con el objetivo de fortalecer y escalar sus proyectos. Asimismo, todas recibirán la membresía de Sumarse, lo que les permitirá ampliar su alcance a través de la principal red de sostenibilidad de Panamá. Por su parte, las ganadoras de cada categoría recibirán adicionalmente un incentivo económico de USD 6,000.00 para apoyar sus iniciativas.

Por su parte, Juan Barragán, Vicepresidente Senior de Banca de Personas y Empresas, señaló que:

“En Global Bank creemos que la equidad de género es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y próspera. A través del Programa Única, seguimos comprometidos en empoderar a las mujeres panameñas, ofreciéndoles productos financieros adaptados a sus necesidades y espacios que fomentan su liderazgo y desarrollo a través de Experiencias Únicas y el Premio Mujeres Únicas”.

Con esta segunda edición, Global Bank continúa avanzando en su compromiso de construir la banca que todos queremos: una banca cercana e inclusiva, que impulsa oportunidades, genera impacto positivo y contribuye a un mejor futuro para todos, poniendo siempre Primero a la Gente.