Global Bank recibe reconocimiento de Latinex como Campeón del Mercado en Sostenibilidad

En el marco del Foro de Inversionistas 2025 organizado por la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), Global Bank fue reconocido como Campeón del Mercado en sostenibilidad, en la categoría Empresa con buenas prácticas del medio ambiente y acción climática. El reconocimiento fue recibido por Augusto Arosemena, Vicepresidente Senior de Legal y Cumplimiento, quien lidera la estrategia de sostenibilidad del banco en representación de toda la familia Global Bank, que trabaja por integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en toda la cultura y gestión de la organización.

Con dos años consecutivos alcanzando la carbono neutralidad en sus operaciones, Global Bank continúa dando pasos firmes para generar valor ambiental. La institución canaliza créditos hacia proyectos de energías renovables, movilidad baja en emisiones y prácticas agropecuarias sostenibles, al tiempo que fortalece sus procesos internos bajo estándares internacionales que le ayudan a gestionar riesgos y oportunidades ambientales, optimizar recursos en sus operaciones e impulsar iniciativas que promueven la sostenibilidad en las comunidades.

En coherencia con esta visión, el Banco desarrolla programas como Única, orientado a la inclusión financiera y al crecimiento personal y profesional de las mujeres, a través de una combinación de herramientas financieras y no financieras, reafirmando así su apuesta por una sostenibilidad integral.

Este reconocimiento motiva a Global Bank a seguir trabajando por un Panamá más verde y responsable, consolidando su camino hacia la construcción de la banca que todos queremos.