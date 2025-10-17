GPO Vallas lanza Haz Eco en Panamá: una iniciativa internacional de innovación sostenible

GPO Vallas, empresa líder global en soluciones de comunicación exterior y sostenibilidad urbana, anuncia la llegada de su plataforma Haz Eco a Panamá, como parte de la expansión de su unidad internacional. Con presencia en diversos mercados de Latinoamérica y ahora en Panamá, GPO Vallas reafirma su compromiso de crear un futuro más limpio y sustentable a través de la innovación de la publicidad exterior.

Los medios publicitarios de GPO Vallas, apuestan siempre a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, desde la instalación de jardines verticales, máquinas de reciclaje, innovaciones tecnológicas de Smart City y nuestra mas reciente innovación: las Ecovallas, formatos publicitarios de última generación, que cuentan con recubrimientos fotocatalíticos, que degradan los contaminantes que circulan en el aire neutralizándolos al entrar en contacto con la luz del sol.

¿Qué es Haz Eco?

Haz Eco nació en México como una iniciativa de GPO Vallas para impulsar la creatividad con propósito. Su misión es buscar a pequeñas marcas y emprendimientos con impacto ambiental y social positivo y regalarle una campaña publicitaria sin costo. De esta manera de impulsa su impacto y se le da difusión masivo a su proyecto.

Convocatoria Haz Eco Panamá

Vigencia : del 25 de septiembre de 2025 al 22 de octubre de 2025.

Anuncio de ganador: 28 de octubre de 2025.

Premio: El ganador recibirá una campaña publicitaria totalmente financiada, con una duración de 4 semanas, que se desplegará en los espacios de GPO Vallas en Panamá, incluyendo EcoVallas, Contenedores Ecológicos Publicitarios (CEP’s) y Pantallas Digitales.

Con Haz Eco Panamá, GPO Vallas abre las puertas a la innovación creativa y refuerza su visión: la publicidad puede ser una plataforma de cambio positivo y un motor de transformación urbana sostenible.

Haz Eco Panamá invita a emprendedores y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente a formar parte de esta iniciativa que une creatividad y sostenibilidad.

Las inscripciones ya están abiertas consulta las bases e inscríbete antes del 22 de octubre en 👉 www.haz-eco.com/pa.

Sobre GPO VallasGPO Vallas es una compañía líder en soluciones de comunicación urbana y sostenibilidad con presencia en América Latina y Estados Unidos. Su propósito es transformar los espacios públicos en entornos más limpios, tecnológicos y habitables, a través de plataformas publicitarias que integran innovación, diseño y responsabilidad ambiental. La empresa impulsa proyectos que combinan creatividad, tecnología y conciencia ecológica, reafirmando su compromiso de construir ciudades más verdes y un futuro más sostenible para todos.