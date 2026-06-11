Grupo Athanasiadis Ramos recibe visita del embajador de EE. UU. Kevin Marino Cabrera

La visita refleja el interés del gobierno de los Estados Unidos en conocer y fortalecer vínculos con el sector productivo panameño.

El Embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó una visita oficial a Deli Grecia, empresa perteneciente a Grupo Athanasiadis Ramos y referente nacional en la elaboración de productos cárnicos de alta calidad.

Durante la visita, el Embajador Cabrera fue recibido por el fundador del grupo empresarial, Virgilio Athanasiadis, junto a directivos y representantes de la compañía. La ingeniera Gretta Athanasiadis, Gerente General de Deli Grecia, dirigió personalmente el recorrido por las vistas aéreas de la planta, desde donde la delegación pudo observar de manera privilegiada las distintas etapas del proceso productivo, apreciando la infraestructura moderna y los rigurosos estándares que distinguen a la empresa en la industria cárnica nacional.

Gretta Athanasiadis de Garcia De Paredes

Posteriormente, en la sala de reuniones, el equipo de Deli Grecia presentó una selección de productos del portafolio de la empresa, ofreciendo al Embajador y su comitiva un acercamiento directo a la variedad, calidad y propuesta de valor que posicionan a la marca como una de las preferidas por los consumidores panameños.

La visita refleja el interés del gobierno de los Estados Unidos en conocer y fortalecer vínculos con el sector productivo panameño, reconociendo en empresas como Deli Grecia un ejemplo de desarrollo agroindustrial sostenible, generación de empleo local y calidad competitiva a nivel regional.

Grupo Athanasiadis Ramos es una organización empresarial de sólida trayectoria en Panamá, con operaciones en el sector agropecuario y agroindustrial, comprometida con el progreso económico y social de la provincia de Veraguas y del país.