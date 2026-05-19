Grupo CRS fortalece su expansión y liderazgo en movilidad en Panamá con visita del embajador de Estados Unidos

Con más de 30 años de trayectoria, Grupo CRS ha desarrollado una operación sólida y en constante expansión.

Grupo Car Rental Services (Grupo CRS), empresa familiar panameña y representante oficial de las marcas Hertz, Dollar y Thrifty en Panamá, continúa consolidándose como uno de los principales actores del sector de movilidad y turismo del país, impulsando crecimiento, innovación y generación de empleo a nivel nacional.

Con más de 30 años de trayectoria, Grupo CRS ha desarrollado una operación sólida y en constante expansión, generando actualmente más de 250 empleos directos y apostando por la modernización de sus servicios, la excelencia operativa y el fortalecimiento de la experiencia de sus clientes.

Como reflejo de este crecimiento y del impacto que la empresa mantiene en el mercado panameño, Grupo CRS recibió la visita del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien conoció de cerca la evolución de la compañía y su contribución al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Panamá y Estados Unidos.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de las alianzas entre empresas panameñas y marcas estadounidenses líderes, así como el papel del sector privado en la promoción de inversiones, el desarrollo económico y la creación de oportunidades en el país.

La visita también permitió compartir la visión de crecimiento de Grupo CRS y sus planes de continuar fortaleciendo sus operaciones en Panamá, apostando por la innovación, la eficiencia y el desarrollo sostenible del sector de movilidad.

“En Grupo CRS creemos en construir relaciones duraderas basadas en confianza, compromiso y visión de futuro. Seguiremos invirtiendo en Panamá, creando oportunidades y fortaleciendo alianzas que contribuyan al crecimiento del país”, destacó la empresa.

La presencia del embajador Cabrera reafirma la relevancia de compañías panameñas como Grupo CRS dentro del ecosistema de negocios que impulsa la cooperación y el crecimiento compartido entre ambas naciones.