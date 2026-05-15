Grupo Silaba inicia la celebración de sus 35 años junto a Thomas Christiansen

Grupo Silaba, en el marco de su 35 aniversario, compartió junto a su embajador, Thomas Christiansen, una mañana donde el “Profe” reveló a los colaboradores “la jugada antes del Mundial”.

Panamá se prepara para vivir otro capítulo histórico en la Copa del Mundo 2026, Grupo Silaba eligió iniciar su celebración de la mano del Director Técnico que llevó a la Selección a su clasificación mundialista. La charla “El Profe nos da la jugada antes del Mundial” generó un espacio inspirador trazando paralelismos entre las “jugadas” del fútbol y decisiones del mundo corporativo, específicamente en la industria automotriz.

Christiansen representa afinidad con los valores que Grupo Silaba impulsa. La marca Kia, la cual el Grupo distribuye, mantiene una relación histórica con el fútbol a nivel mundial como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

“Para Grupo Silaba es un privilegio contar con el acompañamiento de Thomas Christiansen en un momento tan relevante. Su visión de trabajo en equipo inspira a nuestros colaboradores y refuerza el compromiso de seguir aportando, desde el sector automotriz, al desarrollo de Panamá”, señaló Jorge Díaz del Castillo, CEO de Grupo Silaba.

Por su parte, el Seleccionador de Panamá, comentó: “En el fútbol y en la vida empresarial, uno juega como entrena. Los campeonatos no se ganan solo el día de la final; se construyen en cada práctica, en cada sacrificio y en cada decisión correcta cuando nadie está mirando. 35 años de Grupo Silaba en el mercado no son casualidad: son el resultado de entrenar todos los días con disciplina, trabajo en equipo y pasión por hacer las cosas bien.”, dijo Thomas Christiansen.

Para más información visita: www.silaba.com.