Hankook Tire firma un acuerdo oficial de patrocinio con la liga estadounidense “Tomorrow’s Golf League (TGL)”

Hankook Tire & Technology, empresa líder mundial en llantas (en adelante, Hankook Tire) anunció su acuerdo oficial de patrocinio con la liga estadounidense de golf de simulación Tomorrow’s Golf League (en adelante, TGL). A partir de la Temporada 2, Hankook Tire será el primer Socio Oficial de Llantas y Socio Fundador de TGL.

TGL es una liga de golf cofundada por el ejecutivo deportivo Mike McCarley y los golfistas profesionales Tiger Woods y Rory McIlroy. Es un torneo impulsado por la tecnología que integra tecnología avanzada, datos y juego en vivo dentro de una arena de alta tecnología diseñada a medida. Al combinar el espíritu competitivo del golf tradicional con elementos de entretenimiento, TGL se está consolidando rápidamente como una de las ligas deportivas más innovadoras y de mayor crecimiento a nivel mundial.

Hankook Tire realizó este patrocinio basándose en el valor central compartido de la “innovación tecnológica” que ambas organizaciones persiguen, con el fin de ofrecer una experiencia de marca única que difumine las fronteras entre la movilidad y el deporte, conectando con los aficionados al golf de todas las edades. El patrocinio refleja el valor central compartido de ambas organizaciones: un fuerte compromiso con la innovación tecnológica.

A través de este patrocinio, Hankook Tire mostrará su marca global unificada, “Hankook”, en diversas plataformas, incluyendo señalización LED dentro del SoFi Center, comerciales de televisión y transmisiones en vivo durante los eventos de la Temporada 2 de TGL. Estas acciones tienen como objetivo reforzar el estatus premium de la marca entre los aficionados al golf en Norteamérica y en todo el mundo.

Sanghoon Lee, co-CEO de Hankook Tire, dijo: “Estamos encantados de unirnos a la Temporada 2 de TGL como socio global. A través de nuestra colaboración con TGL, que está transformando el panorama del entretenimiento deportivo, Hankook Tire fortalecerá aún más su tecnología innovadora y el valor de su marca premium, consolidando su posición como líder global en la industria de la movilidad.”

La Temporada 2 de TGL comenzará con su partido inaugural el 28 de diciembre (hora local) y se extenderá hasta marzo de 2026, con un total de 15 rondas. La liga estará formada por seis equipos—Atlanta Drive GC, Boston Common Golf, Jupiter Links Golf Club, Los Angeles Golf Club, New York Golf Club y The Bay Golf Club—con 24 golfistas activos del PGA Tour compitiendo en una intensa carrera por el campeonato.

Mientras tanto, Hankook Tire continúa liderando el marketing deportivo a nivel global a través de asociaciones con las principales ligas y clubes de fútbol, incluido TGL. La compañía ha fortalecido el reconocimiento de su marca mediante colaboraciones con organizaciones importantes como la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, el club alemán Borussia Dortmund de la Bundesliga y Al Ittihad en Arabia Saudita.

Además, Hankook Tire suministra exclusivamente llantas a competiciones de automovilismo de clase mundial organizadas por la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), incluyendo el Campeonato Mundial de Rally FIA, el Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA y el Lamborghini Super Trofeo. A través de estas asociaciones, la compañía sigue demostrando su excelencia tecnológica de primer nivel y reforzando el prestigio de su marca premium en el escenario global.

Hankook Tire planea aumentar aún más el valor de su marca mediante la continuación del patrocinio de una amplia variedad de eventos deportivos y de automovilismo a nivel mundial, al mismo tiempo que fortalece la interacción y comunicación con clientes en todo el mundo.

Acerca de Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

Con una búsqueda sin igual de la innovación y la excelencia tecnológica como eje central, Hankook Tire & Technology continúa invirtiendo activamente en la expansión de sus capacidades esenciales para ofrecer a los consumidores la máxima satisfacción en la carretera. Hankook, que actualmente opera en más de 160 países, cuenta con ocho plantas de producción y cinco centros de I+D en todo el mundo, con más de 20.000 profesionales altamente dedicados. Hankook Tire produce neumáticos radiales de alto rendimiento y calidad excepcional para turismos, 4x4, SUV, camionetas ligeras, autocaravanas, camiones, autobuses y vehículos de competición.

Hankook Tire & Technology participa activamente en iniciativas globales de sostenibilidad y está comprometida a hacer del mundo un mejor lugar para vivir. En reconocimiento a este compromiso, Hankook Tire fue reconocida por primera vez en el Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) en 2011 y, más recientemente, ha estado en la lista durante los últimos seis años a partir de 2016. Además, la empresa recibió la calificación más alta de EcoVadis Business Sustainability Rating durante tres años consecutivos.