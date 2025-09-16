Heineken Panamá presenta ‘0.0 RAZONES’: una campaña que celebra la libertad de elegir

Brindar es parte esencial de la cultura y los encuentros sociales en Panamá. Bajo este espíritu, HEINEKEN Panamá lanza su campaña “0.0 Razones”, promoviendo la libertad de disfrutar una cerveza sin alcohol, sin necesidad de dar explicaciones.

“Queremos acompañar a quienes eligen una opción sin alcohol sin dejar de disfrutar. Como cerveceros, creemos en ofrecer alternativas que se ajusten a todos los estilos de vida,” señaló Gabriela Orillac, Gerente Sr. de Asuntos Corporativos y Legal de HEINEKEN Panamá.

La campaña responde a la tendencia creciente de alternar momentos con y sin alcohol, y busca derribar los estigmas sociales asociados al consumo de cervezas sin alcohol. El mensaje central es claro: elegir una cerveza sin alcohol es una decisión personal que merece respeto.

Un estudio global liderado por la Universidad de Oxford respalda esta iniciativa, mostrando que el 21% de los jóvenes entre 18 y 26 años han sido cuestionados por optar por bebidas sin alcohol, pese a la creciente apertura hacia estas opciones. “0.0 Razones” invita a visibilizar estas dinámicas en la sociedad panameña, promoviendo un entorno más inclusivo y libre de prejuicios.

HEINEKEN Panamá refuerza su compromiso con el consumo responsable y con brindar alternativas para todos los momentos. Esta campaña forma parte de la estrategia de sostenibilidad Brindar Un Mundo Mejor, impulsando iniciativas alineadas con el bienestar individual y colectivo.

Con “0.0 Razones”, HEINEKEN Panamá abre la puerta a una conversación necesaria: disfrutar debería ser siempre una elección libre.