Historias que transforman. Maxia, tecnología con impacto social en Panamá

En un país donde los retos sociales se multiplican, una empresa panameña ha demostrado que la tecnología, cuando se aplica con propósito, puede transformar vidas a gran escala. Maxia Latam, empresa 100% panameña con sede en la Ciudad del Saber, lleva más de una década integrando datos, infraestructura y capital humano para resolver desafíos en salud, empleo e inclusión social, impactando directamente a más de 2.5 millones de panameños.

Uno de sus mayores aportes ha sido en el sector salud. En hospitales del interior, donde antes un paciente esperaba hasta 90 días por un resultado radiológico y debía viajar horas hasta la capital, hoy recibe su diagnóstico en apenas ocho días gracias al sistema de información e imágenes de radiología empleado en distintos hospitales en todo el país. A esto se suma Bieni, la app gratuita de salud digital que centraliza expedientes médicos, conecta a laboratorios y clínicas, carga automáticamente los resultados y estudios, y pone al alcance de los usuarios sus resultados sin papeleo ni pérdidas de información.

En el ámbito laboral, Maxia desarrolló Mitim, una aplicación que conecta hogares con técnicos confiables y verificados para reparaciones y mantenimiento. Además de brindar tranquilidad a los clientes, fomenta la formalización laboral de profesionales calificados, ofreciéndoles capacitación, bancarización y acceso a nuevas oportunidades.

El compromiso con la inclusión se refleja en RENACER, sistema digital creado junto a SENADIS que redujo de seis meses a dos meses el tiempo para obtener certificaciones de discapacidad, ampliando la cobertura en todas las provincias y conectando a las personas con servicios y programas que necesitan. Todo esto gracias a la digitalización y automatización de procesos clave.

Con proyectos de alto impacto en marcha y colaboraciones con Ministerios, Hospitales, Municipios y Empresas Privadas, Maxia se ha convertido en referente regional de innovación con impacto social. Su visión es clara: que la tecnología no sea solo un avance técnico, sino un motor de bienestar. Como resume su fundador, Peter Díaz comenta, “Nuestro trabajo no termina cuando encendemos un sistema; termina cuando vemos el impacto en la vida de las personas.”