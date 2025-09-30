Historias que transforman vidas: Maxia, del dato a la acción

En el corazón de la transformación digital de Panamá está Maxia Latam, una empresa 100% panameña que nació con un propósito claro: aplicar la tecnología con impacto social. Como integrador de alta tecnología, Maxia Latam ha demostrado que los datos pueden ser mucho más que números: cuando se analizan con ciencia y se transforman en decisiones, tienen el poder de cambiar la vida de miles de personas, fortalecer instituciones y abrir camino hacia un país más competitivo e inclusivo.

En el sector salud, Maxia Latam aplica inteligencia artificial en oncología para detectar patrones clínicos complejos, mejorar tratamientos y anticipar riesgos. Ha desarrollado herramientas con laboratorios y centros médicos que optimizan la atención y aceleran diagnósticos, logrando procesos más eficientes y un servicio más humano.

La visión de Maxia Latam no se limita a la salud. Además, en alianza con SENACYT, Maxia Latam, ha fortalecido la gestión pública mediante el análisis de datos históricos y la creación de tableros estadísticos para la Dirección de Planificación. Esto aporta claridad sobre la inversión y el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en Panamá.

El alcance de Maxia Latam también abarca sectores clave como telecomunicaciones, finanzas y energía, donde transforma información en decisiones prácticas para identificar oportunidades, anticipar riesgos y mejorar la experiencia de los usuarios. Procesos que antes tomaban semanas, ahora se ejecutan en tiempo real gracias a tableros inteligentes.

Para Peter Díaz, CEO y fundador, “Los datos, por sí solos, no cambian vidas, pero cuando se convierten en decisiones inteligentes, transforman comunidades, fortalecen instituciones y abren camino hacia un país más competitivo e inclusivo”. Maxia Latam es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser una poderosa herramienta para el desarrollo social y económico de Panamá.