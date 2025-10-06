Hospiten Paitilla realizará evento Pink & Blue, Be Brave: Dos colores, juntos por la detección temprana

La prevención es el primer paso para cuidar la salud, y en Hospiten Paitilla, red sanitaria internacional con presencia en varios países, creemos que la información puede salvar vidas. Por eso, te invitamos a participar en “Pink & Blue, Be Brave”, un evento gratuito creado para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y de próstata.

“Pink & Blue, Be Brave”, Dos colores, juntos por la detección temprana se realizará el 15 de octubre a las 5:30 p.m. en el Hotel Las Américas Golden Tower, y la entrada es totalmente gratuita y abierta al público.

En esta jornada especial, contaremos con un panel de especialistas que abordarán temas esenciales para el bienestar de los pacientes. La Dra. Joanne Sánchez, Ginecóloga Obstetra hablará de: “Salud femenina, los chequeos que no debes pasar por alto”. Por su parte, la Dra. Bleixen Admadé, Ginecóloga Obstetra y Ginecología Oncológica desarrollará la conferencia: “Detección temprana en cáncer ginecológico, salvar vidas es posible”.

Mientras que el Dr. Carlos Brugiati, Uro-Oncólogo participará con: “Salud masculina, más allá del tabú, la importancia del chequeo urológico”. Para cerrar el ciclo de ponencias, el Lic. Brayant Worrell, Nutricionista Clínico hablará de la “La alimentación como primera línea de prevención”.

“Pink & Blue, Be Brave” es mucho más que una conferencia; es un llamado a cuidarnos, a hablar sin miedo y a actuar a tiempo. Un espacio para aprender, compartir y tomar decisiones informadas sobre nuestra salud.

Reserva tu espacio y acompáñanos en esta cita con la salud. Te invitamos a asistir con un accesorio rosa o celeste, símbolo de unión y compromiso con la prevención. Porque dos colores pueden significar una sola cosa: vivir con conciencia y valentía.

Inscríbete aquí

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

Hospiten Paitilla (Panamá) forma parte de Hospiten. Fundado en 1975, cuenta con un prestigioso grupo de profesionales en todas las especialidades médicas y más de 600 colaboradores. En la actualidad, ofrece una amplia gama de facilidades hospitalarias y de servicios técnicos, diagnósticos y terapéuticos.

Hospiten is an international healthcare network committed to providing top-quality service. Hospiten has over 55 years’ experience and 20 private medical centres and hospitals in Spain, the Dominican Republic, Mexico, Jamaica and Panama, plus over 175 outpatient treatment centres under the Clinic Assist brand. Founded by Dr Pedro Luis Cobiella, Hospiten cares for more than three million patients all over the world each year and has over 5,000 employees.

Hospiten Paitilla (Panama) is part of the Hospiten group. Founded in 1975, it has a prestigious team of professionals across all medical specialties and more than 600 staff members. Today, it offers a wide range of hospital facilities as well as technical, diagnostic, and therapeutic services.