Hyundai Panamá brilló en el Panamá Motor Show 2025 con el lanzamiento del nuevo Creta y la renovada Palisade

Hyundai Panamá presentó en el Panamá Motor Show 2025 dos de sus grandes novedades: el totalmente nuevo Hyundai Creta y la Palisade renovada, dos modelos que redefinieron la experiencia de conducción con diseño vanguardista, tecnología de última generación y un estilo pensado para las familias panameñas.

El stand de Hyundai se convirtió en uno de los más visitados de la feria, gracias a una propuesta que combinó innovación automotriz con entretenimiento en vivo. Los asistentes disfrutaron de un ambiente único con DJ, música en directo y un vibrante show de freestyle de fútbol, que reflejó la energía y cercanía de la marca con sus clientes.

“Queríamos que cada persona que se acercara al stand de Hyundai viviera más que una exhibición de autos: una experiencia memorable. Con el nuevo Creta y la renovada Palisade, reforzamos nuestro compromiso de ofrecer vehículos que inspiran confianza y emoción en el día a día”, comentó [Vocero Hyundai Panamá].

Durante el evento, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los atributos del Hyundai Creta, un SUV dinámico y versátil, y de la Palisade, la SUV insignia de la marca que llegó completamente renovada, con mayor espacio, seguridad avanzada y detalles premium.

El Panamá Motor Show 2025 fue el escenario ideal para que Hyundai Panamá mostró su renovada propuesta de valor y continuará fortaleciendo su vínculo con el público panameño.

Sobre Hyundai Panamá

Hyundai Panamá es el distribuidor oficial de la marca en el país. Con una trayectoria sólida en el mercado, reafirma su compromiso de ofrecer vehículos innovadores, seguros y accesibles para los panameños, respaldados por experiencias que conectan con las emociones de sus clientes.