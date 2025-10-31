Hyundai presentó la nueva Palisade 2026 en una noche exclusiva en Santa María Business District

El pasado 29 de octubre, Hyundai realizó el lanzamiento oficial de su nueva Palisade 2026, en un evento exclusivo celebrado en Plaza Prival, Santa María Business District, que reunió a destacados empresarios y personalidades de la sociedad panameña.

La velada, al aire libre y en un ambiente de elegancia y distinción, ofreció a los invitados una experiencia sensorial única. Los asistentes disfrutaron de la confección artesanal de habanos, cócteles, una exquisita propuesta gastronómica y la presentación musical de la Orquesta Juvenil de Ciudad de las Artes, del Ministerio de Cultura, que llenó la noche de ritmo y sofisticación.

El gran protagonista de la noche fue, sin duda, la Hyundai Palisade 2026, un SUV familiar, diseñado para quienes buscan confort, tecnología, potencia y estilo sin concesiones. Este modelo refleja el nuevo lenguaje de diseño de la marca y está pensado para un público que valora la elegancia, la seguridad, la amplitud y la innovación en cada detalle.

Con este exclusivo evento, Hyundai reafirma su compromiso con ofrecer vehículos que combinan lujo, desempeño y tecnología avanzada, marcando un nuevo estándar en su categoría.