Inclusión y educación financiera centraron la estrategia de sostenibilidad de Mercantil en 2025

La inclusión y la educación financiera fueron los ejes en los que Mercantil registró avances durante el último año, en línea con su hoja de ruta sostenible, con una mirada cada vez más orientada a medir el cambio generado por sus iniciativas. Estos resultados quedaron reflejados en su Informe de Sostenibilidad 2025, recientemente publicado.

En su año centenario, fueron impulsadas las acciones formativas. En ese sentido, en Panamá el voluntariado Mercantil continuó aportando su experiencia en el Programa de Educación Financiera, en alianza con la Asociación Bancaria de Panamá, donde 332 estudiantes recibieron formación.

En materia de finanzas sostenibles, la cartera de créditos verdes de Mercantil se ubicó en USD 40.5 millones, distribuidos en 117 créditos. Asimismo, la organización continuó impulsando el acceso a financiamiento para PYMES lideradas por mujeres, alcanzando una cartera de USD 32 millones, distribuida en 212 créditos.

Por otra parte, Mercantil canalizó su inversión social hacia la promoción de la educación, la equidad, el emprendimiento, el arte y la cultura. Un ejemplo de ello ha sido su permanente respaldo al Museo de Arte Contemporáneo.

La organización fortaleció las prácticas más responsables en el uso de recursos y el manejo de desechos. Estas medidas, permitieron ahorrar 24,208 KW de energía eléctrica, 88 árboles fueron conservados, y se ahorraron 784 mil litros de agua. Asimismo, continuó la medición de sus emisiones propias, de acuerdo con el GHG Protocol.

Los voluntarios Mercantil sembraron más de 900 árboles en el Parque Camino de Cruces, fue puesta en marcha la primera sucursal que opera totalmente con energía solar, y se recuperaron 3,500 botellas de plástico que se utilizaron en la confección de los uniformes corporativos.

El Informe de Sostenibilidad 2025 está disponible a través del siguiente enlace: https://mercantilsfi.com/es/informes-de-sostenibilidad/