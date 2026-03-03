Inicia el 2026 manejando un Chevrolet Groove: SUV deportiva, moderna y tecnológica

Grupo Q presentó oficialmente en Panamá el nuevo Chevrolet Groove 2026, marcando un hito en la movilidad urbana del país. La presentación contó con la participación especial de Los Rabanes, cuyo concierto exclusivo encapsuló la esencia audaz de este nuevo modelo.

El evento destacó por un ambiente vibrante que conectó la tecnología de Chevrolet con el estilo de vida de las nuevas generaciones. Con el Groove 2026, la marca reafirma su compromiso de transformar cada recorrido en una celebración de innovación y diseño.

Moderna y dinámica

El nuevo Chevrolet Groove 2026 es un SUV que destaca por un lenguaje visual moderno y dinámico. Su parrilla negra y las luces de conducción diurna (DRL) en LED le otorgan un look tecnológico, mientras que sus rines de aluminio de 17” en acabado bitono, el techo panorámico y la antena tipo aleta de tiburón proyectan una imagen premium y deportiva.

La conexión es una de las principales fortalezas de este modelo, gracias a su centro de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10.25” de alta resolución, compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®. Además, incorpora una computadora de viaje de 7″, sistema de encendido por botón (PEPS) y múltiples puertos USB, incluyendo Tipo C en consola, descansabrazos y retrovisor, asegurando que todos los pasajeros permanezcan conectados durante el recorrido.

Por otra parte, el techo panorámico con apertura eléctrica transforma por completo la atmósfera interior del nuevo Chevrolet Groove 2026, que también cuenta con asientos de diseño deportivo en tela negra y aire acondicionado automático controlado desde la pantalla central.

Un corazón turbo y una seguridad destacable

Una de las grandes novedades del nuevo Chevrolet Groove 2026 es su corazón Turbo, ya que incorpora un motor Ecotec 1.5L Turbo que entrega una potencia de 149 hp y un torque de 255 Nm (188 lb-ft), permitiendo una respuesta ágil desde bajas revoluciones. En Panamá, el nuevo Chevrolet Groove 2026 está disponible en dos opciones de transmisión para adaptarse al gusto del conductor: una manual de 6 velocidades para mayor control, y una automática inteligente con selector de cambios secuenciales para máxima comodidad en tráfico.

En términos de eficiencia, el uso de la tecnología Ecotec en el motor Turbo permite un desplazamiento más eficiente (downsizing), logrando mayor potencia sin un consumo excesivo de combustible.

En materia de seguridad, Chevrolet no ha escatimado esfuerzos. El nuevo Chevrolet Groove 2026 incluye 6 bolsas de aire de serie y una estructura reforzada. En seguridad activa, destaca su paquete de asistencias ADAS, que incorpora frenado de emergencia automático, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, IntelliBeam (cambio automático de luces altas), control crucero adaptativo y asistente de tráfico pesado.

Diseñada para el día a día

El nuevo Chevrolet Groove 2026 está diseñado para seguirte el paso en el mundo real. Con un maletero de 436 litros y asientos reclinables 60/40 que se adaptan a ti, el espacio nunca será un problema. Ideal para los planes del fin de semana, ya que sus rieles de techo soportan hasta 30 kg, perfectos para llevar tu equipo deportivo o esas maletas extra.

“Hoy estamos presentando un modelo dirigido a jóvenes profesionales y familias pequeñas que buscan su primer SUV sin sacrificar potencia ni seguridad. Además, la principal ventaja del nuevo Chevrolet Groove 2026 es su relación valor–precio–seguridad. Pocos modelos en este rango ofrecen simultáneamente 6 bolsas de aire, motor Turbo y control crucero adaptativo”, indicó Fernando Aguilar, Director Comercial de Grupo Q Panamá.

Por su parte, Jorge Luis Arias, gerente de ventas de Chevrolet Panamá, señaló que: “Con Groove 2026 estamos ofreciendo un SUV que combina diseño atractivo, tecnología pensada para el día a día y un nivel de seguridad que brinda tranquilidad. Es un modelo ideal para quienes quieren iniciar el 2026 estrenando nuevas experiencias, tanto en la ciudad como en carretera”.

El Chevrolet Groove está disponible a un precio desde B/. 21,900 (incluido ITBMS) con atractivos planes de financiamiento a través de los bancos aliados de la marca. Usted podrá encontrar el Chevrolet Groove en sus dos versiones RS y LT (manual y automático).

Además de que pueden obtener más información en el sitio web y en las cuentas de Chevrolet en redes sociales, o bien acercarse al showroom en cualquiera de las 8 sucursales a nivel nacional, ubicadas en Calle 50, Tumba Muerto, Costa del Este, Costa Verde, Penonomé, Santiago, Chitré y David.