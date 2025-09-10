Innovación energética llega a Panamá Pacífico con Naturgy

La Empresa Naturgy Panamá, continúa fortaleciendo la infraestructura eléctrica del país, destacando la construcción de la nueva Subestación Panamá Pacífico como elemento central del Proyecto Eje Burunga – Panamá Pacífico.

Esta moderna subestación está diseñada para suministrar energía confiable a una de las zonas con mayor dinamismo económico del país, facilitando la atracción de inversiones y la instalación de nuevas empresas. Contará con tecnología de última generación y sistemas avanzados de control, que garantizarán una operación segura, eficiente y sostenible.

La Subestación Panamá Pacífico representa una inversión de $23 millones y forma parte de un proyecto integral que incluye: Ampliación de la Subestación Burunga y la construcción de la Línea de Alta Tensión subterránea Burunga–Panamá Pacífico.

Con una inversión total superior a $85 millones, el Proyecto Eje Burunga – Panamá Pacífico marca un hito en el desarrollo energético de Panamá Oeste, mejorando la capacidad de carga del sistema y elevando la calidad del servicio para comunidades, comercios e industrias