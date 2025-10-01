Panamá, 01 de octubre del 2025

    Internacional de Seguros informa resultados financieros positivos en su Asamblea Anual de Accionistas

    Redacción de La Prensa
    El pasado 25 de septiembre, IS Holding Group, S.A. y subsidiarias, empresa tenedora de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., celebró su Asamblea Anual de Accionistas, en la cual anunció sus extraordinarios resultados para el año fiscal 2024- 2025; obteniendo una utilidad neta de B/. 76,233,692.

    En el periodo culminado el 30 de junio, Internacional de Seguros suscribió primas por un total de B/. 324,648,153 lo que representa un crecimiento de B/. 15,809,876 (5.12%), alcanzando una participación del mercado de seguros directos del 16.2%.