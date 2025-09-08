Jaecoo J5: El SUV inteligente que está revolucionando Panamá

El SUV compacto más esperado del año ya está disponible en Panamá. Grupo Silaba presenta el Jaecoo J5, un vehículo que redefine los estándares del segmento con tecnología de voz avanzada, sistemas de entretenimiento innovadores y especificaciones superiores a su clase.

El J5 es un vehículo diseñado para el consumidor contemporáneo que busca tecnología avanzada sin comprometer el valor. Con más de 50 comandos de voz que controlan 21 funciones del vehículo, incluso puedes ponerle el nombre que quieras y el vehículo responderá a ese nuevo nombre.

“El conductor panameño ya no se conforma con que un carro cumpla. Busca valor real por su inversión, y el J5 cambia completamente esta ecuación”, afirma Roberto Bremner, gerente de marca Omoda | Jaecoo. “El J5 establece un nuevo estándar donde la tecnología realmente conecta con el usuario, ofreciendo una experiencia que va más allá de transportarse. El usuario puede lograr una interacción con su auto mucho más personalizada. El J5 viene de fábrica llamado “J5”, pero el usuario le puede programar el nombre que decida y el J5 responderá a ese nuevo nombre.”

Tecnología superior a precio competitivo

El J5 incorpora especificaciones que tradicionalmente se encuentran en segmentos superiores. Su pantalla de infoentretenimiento de 13.2 pulgadas es la más grande de su categoría, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico incluidos de serie. La funcionalidad de karaoke integrado con micrófono profesional representa una innovación única en el segmento de SUV compactos.

El sistema ADAS (asistencias avanzadas al conductor) incluye frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril involuntario y control de crucero adaptativo. Estas tecnologías de seguridad activa posicionan al J5 como una opción que prioriza la protección sin comprometer la experiencia de conducción.

Los asientos de cuero cuentan con certificación alemana TÜV-SÜD, ofreciendo resistencia superior a arañazos y facilidad de mantenimiento. El diseño interior ha sido desarrollado considerando las necesidades reales de los usuarios panameños.

Respaldo completo

La comercialización del J5 se sustenta en más de tres décadas de experiencia de Grupo Silaba en el mercado panameño. La red nacional de talleres especializados y el equipo de 500 colaboradores garantizan el soporte técnico necesario para las tecnologías avanzadas del vehículo.

“Nuestra experiencia al cliente incluye tecnología de punta, ofreciendo una aplicación para gestionar citas de servicio, comprar repuestos y hasta solicitar asistencia en la vía. La transformación digital refleja nuestro compromiso con la excelencia operativa para que nuestros clientes disfruten de una experiencia innovadora y automatizada”, mencionó Jorge Díaz del Castillo, CEO de Grupo Silaba.

El J5 incluye garantía de fábrica de siete años, reforzando la propuesta de valor con respaldo a largo plazo. El vehículo está disponible en cuatro colores sólidos y dos combinaciones bicolor para adaptarse a las preferencias de cada cliente.

Un nuevo estándar establecido

El Jaecoo J5 no es el futuro de los SUV compactos en Panamá - es la nueva realidad del segmento. Este modelo está redefiniendo las expectativas de tecnología, calidad y valor en el mercado nacional.

El mercado panameño ahora cuenta con una opción que ofrece tecnología premium sin el precio premium tradicional. El J5 demuestra que es posible acceder a características superiores manteniendo un precio competitivo.

La revolución digital del SUV compacto ya está aquí, y se llama Jaecoo J5. El estándar ha sido establecido.