Jetour emerge como una de las marcas de autos más competitivas en Panamá en 2025

En el marco del Motorshow 2025, la marca Jetour resalta como una de las marcas chinas con mayor crecimiento en Panamá. En los últimos años, los fabricantes chinos han incrementado su participación en el mercado local, y la compañía ha sabido aprovechar ese contexto con un portafolio de SUV modernos, garantía extendida y red de distribución en expansión.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá (ADAP), Jetour vendió 1,248 unidades hasta agosto de 2025. Este desempeño la ubica en la posición #2 entre las marcas chinas y dentro del top 8 del mercado general, lo que representa un crecimiento del 61.9 % frente al mismo periodo del año anterior.

Uno de los principales diferenciales de la marca es la garantía de 7 años o 200,000 km, considerada de las más amplias dentro de su segmento. Este respaldo técnico se ha convertido en un elemento clave para su posicionamiento en el país.

El modelo más representativo es el Jetour X70, un SUV compacto que combina diseño y tecnología a un precio competitivo. Entre sus especificaciones destacan un motor 1.5L Turbo con 147 caballos de fuerza, una pantalla central táctil de 10.25 pulgadas, cámara 360° en versiones seleccionadas y sistemas de seguridad como control electrónico de estabilidad (ESC) y frenos ABS con EBD. Estas características lo colocan con un nivel de equipamiento comparable a opciones de mayor costo en el segmento.

De cara al Motorshow, Jetour anunció la llegada de un nuevo modelo híbrido, alineado con la tendencia mundial hacia la movilidad sostenible. Con la expansión de su red de sucursales y el fortalecimiento de su oferta tecnológica, la marca busca consolidar su posición en Panamá y reforzar el papel creciente de los fabricantes chinos en el mercado.