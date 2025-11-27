Llega a Panamá la nueva Ford Edge 2026 con motor híbrido, más espacio y tecnología avanzada

La noche del jueves 20 de noviembre se vivió un momento especial para los amantes de los autos en Panamá. En un evento que reunió a clientes, socios y medios, fue develada la totalmente nueva Ford Edge 2026, una SUV que llega con un rediseño completo, tres filas de asientos, motor híbrido y un paquete tecnológico pensado para hacer cada viaje más cómodo y seguro.

Durante la presentación conversamos con Rodrigo Hernández, gerente de producto de Ford para Centroamérica y el Caribe, quien destacó que la Edge siempre ha tenido un lugar importante en el mercado panameño. “Es un modelo muy querido y buscado. Ahora llega con más espacio, más eficiencia y mucha más tecnología”, comentó.

Ford Motor Company, con sede en Dearborn, Michigan, es una marca global conocida por impulsar la libertad de movimiento y por desarrollar vehículos innovadores. La compañía emplea a unas 175,000 personas en el mundo y trabaja para ofrecer productos esenciales y servicios conectados. En Panamá, sus distribuidores autorizados son Distribuidora David y Grupo Cincuentenario.

La nueva Edge 2026 aterriza en el país como una SUV mediana completamente renovada y enfocada en un manejo más eficiente. Su motor híbrido 2.0L GTDI entrega hasta 271 caballos de fuerza y 298 lb-pie de torque, con una autonomía que puede alcanzar hasta 1,100 kilómetros, una cifra ideal para quienes buscan rendimiento sin sacrificar potencia. Llega en dos versiones: Trend (2WD) y Titanium (4WD), ambas con cinco modos de manejo pensados para diferentes tipos de terreno.

Una de las novedades más llamativas es que, por primera vez, la Edge ofrece tres filas de asientos en todas sus versiones. Esto se traduce en más espacio para la familia, mayor versatilidad y una sensación de comodidad que se nota desde el primer vistazo. En la versión Titanium destacan los asientos tipo capitán en la segunda fila, junto con la función One Touch Anti Stress, que reclina el asiento y eleva el reposapiés para brindar descanso inmediato. A eso se suma un techo panorámico eléctrico que mejora la iluminación y la sensación de amplitud.

En cuanto al diseño, la Edge presenta una parrilla totalmente rediseñada, luces LED delanteras y traseras, y rines de hasta 20 pulgadas que le dan una apariencia moderna y sofisticada. También incorpora manijas plegables y cajuela eléctrica, detalles que completan su estilo limpio y elegante.

La tecnología es otro punto fuerte. En la cabina destacan un panel digital de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil de 13.2 pulgadas con SYNC 4, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Además, cuenta con una amplia plataforma de asistencia al conductor que incluye monitoreo de punto ciego, preservación de carril, prevención y mitigación de colisión, control de crucero adaptativo, cámara de reversa y control de arranque en pendientes, entre otros sistemas que aportan seguridad y confianza al volante.

Con todas estas mejoras, la Ford Edge 2026 llega lista para marcar una nueva etapa en el segmento de las SUVs medianas en Panamá.