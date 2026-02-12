Los nuevos celulares HONOR Magic8 Series ya están disponibles en el mercado

Los nuevos HONOR Magic8 Lite y el HONOR Magic8 Pro elevan el estándar del mercado, ofreciendo desde resistencia de grado industrial hasta capacidades fotográficas superiores.
HONOR Magic8 Lite: El campeón en durabilidad
En su 4ta generación, es el smartphone más buscado en su categoría. El nuevo HONOR Magic8 Lite ostenta el título de Guinness World Records a la caída a mayor altura de un smartphone desde 6.133 metros.
Por sus certificaciones IP69K, IP69, IP68 e IP66, no solo resiste la inmersión total en agua (hasta 1.5 metros por 30 minutos), sino que también soporta chorros de agua a alta presión y temperatura de hasta 85°C, una capacidad reservada usualmente para equipos industriales.
Su batería Silicon-Carbon de 8,300mAh —tecnología de autos eléctricos— es la mayor en su categoría. Incluye Carga Reversible, funcionando como power bank para recargar accesorios u otros smartphones eficientemente.
HONOR Magic8 Pro: Cámara de calidad profesional con AI
Integra una cámara telefoto ultra nocturna de 200MP con sensor de 1/1.4 pulgadas y apertura f/2.6. Este módulo permite un zoom óptico de 3.7x y un AI Super Zoom de hasta 100x, para poder capturar detalles incluso con poca luz.
La función exclusiva Magic Color utiliza segmentación semántica para aplicar gradación de color cinematográfica en tiempo real, extrayendo hasta 16.77 millones de colores de imágenes de referencia y aplicándolos inteligentemente a cada elemento de la escena.
Impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5 de 3nm, el HONOR Magic8 Pro incorpora Tecnología de Super-Resolución y Generación de Cuadros por AI Heterogénea GPU-NPU para gamers, permitiendo renderizar juegos exigentes a 120fps estables.
El HONOR Magic8 lite ya está disponible a un precio sugerido desde $369.99 (256GB) y $399.99 (512GB) y el HONOR Magic8 Pro desde $1,399.99.