ENA NORTE, S.A., ENA SUR, S.A. y ENA ESTE, S.A. comunican a todos los interesados la apertura del Proceso de Licitación por Mejor Precio N°.002-26, correspondiente al proyecto “Mantenimiento Vial de los Corredores Norte, Sur y Este”, e invitan a participar conforme a los lineamientos contenidos en el Pliego de Cargos que puede descargarse de forma gratuita en https://ena.com.pa/activas/, sección Licitaciones Activas, Concesionarios.

El proceso de licitación se realizará conforme al siguiente detalle:

Reunión de homologación (virtual): martes 9 de junio de 2026, 9:00 a.m.

Recepción de propuestas: martes 17 de junio de 2026, de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.

Apertura de propuestas: 10:01 a.m. en adelante.

Lugar: Oficinas de ENA, vía Israel (final), corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, 03 de junio de 2026