Más de 290 agrupaciones folklóricas engalanarán la tarima principal de la Feria Nacional de Artesanías 2026

​El Centro de Convenciones Atlapa será el epicentro de la tradición, bailes autóctonos, pasarelas y concursos de indumentaria típica del 29 de julio al 2 de agosto. Además, se ha preparado una completa y variada programación artística para la Feria Nacional de Artesanías Panamá 2026.

En una convocatoria histórica sin precedentes, que alcanzó más de 290 grupos inscritos, el evento artesanal y cultural más importante del país ofrecerá una vitrina de talento único procedente de todas las provincias y comarcas.

​Durante los cinco días de feria, en el Centro de Convenciones Atlapa llevará al público las presentaciones continuas de más de 40 conjuntos folklóricos por día, distribuidos en tandas infantiles, juveniles, institucionales y de adultos, además de los reconocidos certámenes nacionales de la pollera y la camisilla.

​​MIÉRCOLES 29 DE JULIO: Para la apertura folklórica, la tarima principal estará abierta desde las 10 de la mañana con una tanda infantil y juvenil, que incluye la participación del grupo Danzas Ancestrales Panameñas, el Conjunto Folklórico Amanecer Chorrerano y el Conjunto Folklórico del Colegio Manuel F. Zárate.

En esta tanda también participarán Tradición y Folklore de Las Mañanitas, la Agrupación Folclórica del Centro Básico El Guabo, Proyecciones Folklóricas Retazos de mi Cultura, el Conjunto Folklórico Semillas Interioranas y el grupo Masar Gun Galú de Guna Yala. El día inaugural la tarima del Teatro La Huaca abrirá a las 5 de la tarde con una Gala Típica con el Ballet Nacional de Panamá, para lo que el teatro abrirá sus puertas a las 4:15 de la tarde.

​JUEVES 30 DE JULIO: La apertura está prevista para las 10 de la mañana con el grupo Danzas Ritmos y Tradiciones Folklóricas. A continuación, y durante todo el día otros grupos como Cultura Folklórica y Afro Panamá, Ritmo Atlántico, Destellos de Mi Tierra y Proyecciones Folclóricas “Alberto Jiménez” participarán en tarima.

VIERNES 31 DE JULIO: Para la tarima, desde las 10 de la mañana, se contará con participación de grupos que llegan desde Ocú, Chitré, Tortí, Las Tablas, Chiriquí y otras regiones. Al final de la tarde, en el Teatro La Huaca, disfrutaremos del Concurso Nacional de La Camisilla seguido de la presentación de agrupaciones como “Nuevos Sentimientos” y el Ballet Folklórico Panameño Folklore & Arts.

​SÁBADO 1 DE AGOSTO: Será un día de presentaciones con delegaciones de todo el país, como Semillitas de Pesé, Generación Antonera , Club Monagrillo y la Danza de los Parrampanes Chorreranos. En el Teatro La Huaca tendremos el Concurso Nacional de la Pollera, un evento muy esperado por todo el público.

​​DOMINGO 2 DE AGOSTO: Para el final de eventos se tendrá la gran final del Concurso Nacional de la Pollera, con la evaluación desde la 1:30 de la tarde. Al finalizar el concurso, en tarima participarán grupos folklóricos que cerrarán la noche con mucha alegría y folklore.