Más de 6,400 panameños reciben energía por primera vez gracias a los proyectos rurales de AES Panamá

En las comunidades rurales de Panamá, donde la vida depende del sol y la noche llega temprano, la electrificación no es solo un servicio: es una oportunidad que transforma la rutina, la seguridad y el futuro de miles de familias. Con esta convicción, AES Panamá, a través de su Fundación y a través del fondo de Electrificación Rural de la OER, ha impulsado durante este año un conjunto de proyectos que ya han llevado energía a más de 6,440 personas y 1,297 viviendas en todo el país.

Hasta hoy, estas iniciativas representan una inversión ejecutada de 9 millones de dólares, con otros 3.6 millones programados para los próximos meses, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y la inclusión energética.

Los avances más notables se han dado en Bocas del Toro. Allí, 527 viviendas recibieron electricidad por primera vez, abriendo nuevas posibilidades para unas 2,650 personas. A este logro se suman las comunidades de Valle Risco, Bajo Gavilán y La Esperanza, donde 535 hogares ya cuentan con energía, beneficiando a cerca de 2,670 residentes que ahora pueden refrigerar alimentos, emprender pequeños negocios o estudiar sin depender de velas.

El impacto también se extiende a otras provincias: 74 viviendas en La Zumbona (Panamá), 105 en Guásimo (Colón) y nuevos proyectos en desarrollo que llevarán luz a 56 hogares en Chiriquí, muchos de los cuales vivirán su primera Navidad iluminada.

La energía limpia ha sido un pilar fundamental. En Coclé, sistemas solares fueron instalados en cuatro escuelas rurales y en viviendas cercanas, mejorando la seguridad y creando espacios más funcionales para el aprendizaje y la convivencia.

Cada número es una historia. Cada conexión, un cambio real.Para AES Panamá, este trabajo apenas comienza: 2026 traerá nuevas inversiones y más comunidades iluminadas. Porque cuando llega la luz, también llegan el progreso, la seguridad y la posibilidad de un futuro más digno para todos.