    Más tecnología, menos interrupciones, Naturgy renueva su mantenimiento eléctrico con podadora telescópica

    Redacción de La Prensa
    La empresa Naturgy, mejora el mantenimiento de las líneas eléctricas en Panamá con la incorporación de una podadora telescópica de última generación.

    Esta avanzada tecnología permite realizar podas preventivas a más de 20 metros de altura, incluso en zonas de difícil acceso, aumentando la seguridad y reduciendo las interrupciones del servicio.

    El proyecto de mecanización de la poda también contribuye a la protección del medio ambiente, asegurando una mano de obra controlada que preserva la vegetación. Con esta inversión, Naturgy reafirma su compromiso con la calidad, seguridad y sostenibilidad del servicio eléctrico.