Mazda es nombrada la marca de autos más segura del mundo

Consumer Reports otorgó a Mazda el primer lugar de su ranking global de seguridad, Safety Verdict. En Panamá, Grupo Silaba – distribuidor exclusivo de la marca – recibe por segundo año consecutivo el Volume Increase Award 2025, impulsado por la confianza en sus vehículos.

Mazda fue nombrada la marca de autos más segura del mundo por Consumers Reports, mediante el Safety Verdict, un estándar que evaluó de forma rigurosa e integral el desempeño de seguridad vehicular en condiciones reales.

El Safety Verdict analizó cuatro dimensiones clave: la prevención de accidentes mediante tecnologías avanzadas, desempeño en frenado, maniobras de emergencia, protección de ocupantes ante distintos tipos de impacto y facilidad de uso de los controles. Mazda destacó en todas estas áreas gracias a su enfoque en controles físicos intuitivos, su tecnología i-Activsense incluida de serie y un manejo predecible que genera confianza al conductor.

Este logro refleja la filosofía de ingeniería centrada en el ser humano: Cada vehículo está diseñado para que el manejo se sienta natural e instintivo, permitiendo anticipar riesgos antes de que la tecnología intervenga.

“Consumer Reports confirma lo que los conductores panameños experimentan a diario: escoger Mazda significa elegir tranquilidad e innovación tecnológica”, indicó Carlos Alberto Vergara, Gerente de marca Mazda.

En Panamá, Grupo Silaba, distribuidor exclusivo de Mazda, celebra además el Volume Increase Award 2025 por segundo año consecutivo, destacándose entre 12 mercados globales por su crecimiento en ventas.

“El galardón por incremento en volumen de ventas refleja el compromiso de Grupo Silaba con la calidad y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Seguiremos trabajando para ofrecer la mejor combinación de producto y servicio en el país”, señaló Jorge Díaz del Castillo P., CEO de Grupo Silaba.

Sobre Grupo Silaba

Grupo Silaba, fundado en 1991, es una empresa panameña con 35 años de trayectoria en el sector automotriz, destacándose como distribuidor exclusivo de marcas reconocidas como Kia, Mazda, Omoda | Jaecoo y Karry. Con nueve sucursales y alrededor de 500 colaboradores, su misión es liderar la industria automotriz en Panamá, ofreciendo productos y servicios de alta calidad que superen las expectativas de sus clientes, mientras promueve una gestión ética e innovadora. Su visión se centra en ser una empresa ejemplar, vanguardista y comprometida con la mejora continua, respaldada por un equipo humano motivado y orientado al servicio.