Panamá, 15 de septiembre del 2025

    Mercantil Investor Day 2025: Resultados, proyecciones y visión estratégica

    Redacción de La Prensa
    El Grupo Mercantil celebró en Panamá el Investor Day 2025, un encuentro que reunió a inversionistas y líderes empresariales para presentar los resultados financieros, las metas estratégicas y la visión de consolidarse como un ecosistema financiero integral en América Latina.

    El evento también abordó la perspectiva de Panamá como hub logístico y financiero. Al respecto, Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y asesor presidencial en temas logísticos, resaltó el rol del Canal y los proyectos energéticos como oportunidades para atraer inversión. Subrayó la importancia de la transparencia, digitalización y apoyo gubernamental para fortalecer la competitividad.

    Por su parte, Gustavo Vollmer, presidente de Mercantil, dejó mensajes de liderazgo: destacó la relevancia de anticiparse al cambio, el trabajo en equipo y la transparencia como base de confianza.

    El presidente ejecutivo de Mercantil, Ignacio Vollmer, destacó la importancia de Panamá como centro de operaciones. Subrayó que el grupo está en una etapa de consolidación de crecimiento y maximización de rentabilidad, tras haber quintuplicado su tamaño desde 2017. Vollmer remarcó: “Nuestra aspiración es estar entre los bancos más grandes… lo que nos hace distintos es que tenemos banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonio, factoring, leasing, casa de bolsa y Fintech en un ecosistema financiero".

    Mercantil tiene 100 años de experiencia en América Latina, Estados Unidos y Europa y actualmente impulsa un ambicioso plan de negocios para fortalecer su presencia en Panamá y consolidar su posición como un actor clave en la región. Esta visión va de la mano con el compromiso de la organización con las comunidades en las que opera, a través de programas de sostenibilidad alineados con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).