Mercantil y ANCON unen esfuerzos para impulsar la restauración de la cuenca del río Juan Díaz y fortalecer la educación ambiental

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y Mercantil suscribieron un Acuerdo de Cooperación para desarrollar iniciativas ambientales, educativas y comunitarias orientadas a la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.

El acuerdo fue firmado por Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON, e Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil, y establece dos áreas principales de colaboración: la restauración de la cuenca del río Juan Díaz y su afluente, el río Palomo, y el fortalecimiento de la educación ambiental en el Cerro Ancón y el Sendero El Caucho.

En la cuenca del río Juan Díaz, la alianza impulsará acciones para promover la gestión integral de residuos sólidos, desarrollar programas de sensibilización comunitaria y educación ambiental, realizar jornadas de reciclaje y recuperación de materiales valorizables, recuperar espacios afectados por la disposición inadecuada de residuos y ejecutar acciones de restauración ecológica y mejoramiento ambiental.

Estas iniciativas se desarrollarán mediante la coordinación con el Municipio de San Miguelito, la Junta Comunal de Juan Díaz, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá y otros actores organizados. El plan de trabajo se desarrollará hasta marzo de 2027.

“Esta alianza nos permite integrar la restauración de la cuenca con la educación ambiental y la participación comunitaria, elementos fundamentales para generar cambios sostenibles y fortalecer la relación de las comunidades con su entorno”, señaló Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON.

“En Mercantil creemos en el valor de las alianzas que generan un impacto positivo y duradero. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de apoyar iniciativas que contribuyan a la conservación ambiental y al bienestar de las comunidades”, señaló Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil.