Ministro de la Presidencia inaugura III Foro de Líderes Locales sobre Tecnología e Innovación aplicada al Desarrollo Local

El Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, inauguró el III Foro de Líderes Locales, organizado por el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). El encuentro se celebró el 24 de septiembre en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) bajo el lema “Tecnología e Innovación aplicada al Desarrollo Local”, con el objetivo de fortalecer la gestión de los gobiernos locales en todo el país.

El acto de apertura contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan A. Arias, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, el Contralor General de la República, Anel Flores, así como directivos nacionales de los ministerios e instituciones de Seguridad, Cultura, Salud, Turismo, AMPYME, AAUD e IDAAN. En total, se dieron cita cerca de 500 alcaldes y representantes de todo el territorio nacional.

La jornada ofreció una mirada global a la innovación con la participación de siete conferencistas internacionales, respaldados por las embajadas de Estados Unidos y del Reino de Marruecos, así como por organismos como ONU-Hábitat y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También intervinieron la empresa Responscity, de India, la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina y el Ayuntamiento de Málaga.

Los expertos compartieron avances en planificación de ciudades inteligentes, gestión de agua y residuos sólidos, tecnologías para habilitación de caminos y puentes, así como en la promoción del empleo, emprendimiento y la formación de jóvenes en programación y tecnología de la información, entre otros temas clave.

Esta iniciativa se enmarca en la visión del presidente José Raúl Mulino, que reconoce el potencial de las autoridades municipales como motores del desarrollo local, fortaleciendo el proceso de descentralización de la administración pública.

Los líderes locales también participaron de una Expo Feria, donde pudieron conocer de primera mano programas, productos y servicios de empresas e instituciones, generando alianzas estratégicas para potenciar el desarrollo de sus territorios.

Con este esfuerzo, la Autoridad Nacional de Descentralización avanza en su meta de convertir ideas en proyectos concretos, consolidando alianzas que promuevan un desarrollo local sostenible y de impacto real en la calidad de vida de los panameños.