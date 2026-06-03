Panamá, 03 de junio del 2026
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    Presentado por Fundación AES Panamá

    Mujeres que Brillan abre convocatoria para emprendedoras de Colón

    Redacción de La Prensa
    Mujeres que Brillan abre convocatoria para emprendedoras de Colón

    La Fundación AES Panamá lanzó la segunda edición de Mujeres que Brillan, un programa dirigido a fortalecer el emprendimiento femenino en la provincia de Colón mediante capacitación, acompañamiento y acceso a fondos concursables.

    La iniciativa seleccionará a 40 mujeres emprendedoras, quienes participarán en talleres de fortalecimiento empresarial y desarrollo de habilidades para potenciar sus negocios. Posteriormente, se elegirán cinco emprendimientos ganadores, que recibirán US$5,000 cada uno, para una inversión total de US$25,000.

    Durante el lanzamiento, la Fundación AES Panamá destacó que este programa forma parte de una estrategia de largo plazo para promover el desarrollo comunitario y la inclusión económica. La empresa recordó que a finales de 2017 impulsó un programa de Fondos Concursables Comunitarios, que permitió beneficiar en 2018 a 20 proyectos y 14 becas de estudio, con una inversión superior a US$250,000.

    Mujeres que Brillan abre convocatoria para emprendedoras de Colón

    La primera edición de Mujeres que Brillan, realizada en 2024, recibió más de 60 postulaciones y otorgó US$25,000 a cinco emprendimientos liderados por mujeres. Hoy, varias de sus beneficiarias regresan como ejemplos de éxito y transformación.

    “En AES Panamá estamos convencidos de que cuando una mujer emprendedora crece, también crecen su familia, su comunidad y la economía local. Por eso seguimos apostando por iniciativas que fortalecen capacidades, impulsan el liderazgo femenino y contribuyen al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, señaló Miguel Bolinaga, Presidente de AES Panamá.

    Testimonios

    “Este programa realmente me cambió la vida. Ha sido una gran oportunidad para superarme y alcanzar metas que estaban por encima de mis expectativas”, afirmó Iliany Camargo, fundadora de La Jalapeña.

    Por su parte, Lurdes González, de Modistería Jaret, señaló: “Ha sido un cambio radical en mi vida. Antes no me sentía preparada para manejar un negocio; hoy me siento una empresaria con la confianza para seguir creciendo”.