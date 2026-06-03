Mujeres que Brillan abre convocatoria para emprendedoras de Colón

La Fundación AES Panamá lanzó la segunda edición de Mujeres que Brillan, un programa dirigido a fortalecer el emprendimiento femenino en la provincia de Colón mediante capacitación, acompañamiento y acceso a fondos concursables.

La iniciativa seleccionará a 40 mujeres emprendedoras, quienes participarán en talleres de fortalecimiento empresarial y desarrollo de habilidades para potenciar sus negocios. Posteriormente, se elegirán cinco emprendimientos ganadores, que recibirán US$5,000 cada uno, para una inversión total de US$25,000.

Durante el lanzamiento, la Fundación AES Panamá destacó que este programa forma parte de una estrategia de largo plazo para promover el desarrollo comunitario y la inclusión económica. La empresa recordó que a finales de 2017 impulsó un programa de Fondos Concursables Comunitarios, que permitió beneficiar en 2018 a 20 proyectos y 14 becas de estudio, con una inversión superior a US$250,000.

La primera edición de Mujeres que Brillan, realizada en 2024, recibió más de 60 postulaciones y otorgó US$25,000 a cinco emprendimientos liderados por mujeres. Hoy, varias de sus beneficiarias regresan como ejemplos de éxito y transformación.

“En AES Panamá estamos convencidos de que cuando una mujer emprendedora crece, también crecen su familia, su comunidad y la economía local. Por eso seguimos apostando por iniciativas que fortalecen capacidades, impulsan el liderazgo femenino y contribuyen al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, señaló Miguel Bolinaga, Presidente de AES Panamá.

Testimonios

“Este programa realmente me cambió la vida. Ha sido una gran oportunidad para superarme y alcanzar metas que estaban por encima de mis expectativas”, afirmó Iliany Camargo, fundadora de La Jalapeña.

Por su parte, Lurdes González, de Modistería Jaret, señaló: “Ha sido un cambio radical en mi vida. Antes no me sentía preparada para manejar un negocio; hoy me siento una empresaria con la confianza para seguir creciendo”.