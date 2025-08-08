Multibank celebra 35 años construyendo historias reales y proyectando el futuro de Panamá

Multibank conmemora su 35º aniversario reafirmando su propósito institucional y celebrando una trayectoria marcada por miles de historias reales de progreso en todo el país. En el marco de la estrategia “35 años haciendo que pase”, el banco rinde homenaje a quienes, con esfuerzo, visión y perseverancia, han sido protagonistas del desarrollo nacional.

Durante más de tres décadas, Multibank ha acompañado a personas y empresas en sus momentos clave: desde aquellos primeros emprendedores que confiaron en el banco para iniciar sus negocios, hasta las familias y pequeñas empresas que han crecido de la mano de una organización comprometida con el bienestar colectivo y la transformación de ideas en logros sostenibles.

“Este aniversario trasciende una cifra histórica; es la celebración de una alianza viva con Panamá. Cada cliente, colaborador y comunidad representa un nuevo capítulo en la construcción de un país más próspero y solidario. Nuestra mayor inspiración siempre ha sido estar presentes en los momentos que marcan la diferencia“, expresó Juan Carlos Mejía, Gerente General de Multibank.

Esta conmemoración pone el acento en las personas reales detrás de cada avance. A través de testimonios, retratos y relatos inspiradores, Multibank visibiliza aquellos desafíos y triunfos cotidianos que muchas veces quedan fuera del foco mediático: el trabajo silencioso, la constancia diaria y el valor de contar con un respaldo confiable en los momentos decisivos.

Con una cultura organizacional cimentada en la empatía, la transparencia, el liderazgo humano y la sostenibilidad, Multibank asume el reto de continuar evolucionando en un entorno financiero cada vez más competitivo y digitalizado. El compromiso hacia el futuro es claro: seguir siendo un banco cercano, innovador y consciente del impacto social de cada decisión.