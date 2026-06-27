Panamá, 27 de junio del 2026
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    Presentado por Naturgy

    Naturgy avanza en Panamá Pacífico con la construcción de una nueva subestación eléctrica

    Redacción de La Prensa
    Naturgy avanza en Panamá Pacífico con la construcción de una nueva subestación eléctrica

    Naturgy avanza en Panamá Pacífico con la construcción de una nueva subestación eléctrica que fortalecerá la infraestructura energética de la zona.

    La obra contará con equipos de última tecnología y permitirá atender el crecimiento industrial y comercial del sector, contribuyendo a mejorar la calidad del suministro eléctrico para empresas, centros educativos y comunidades cercanas.

    Naturgy avanza en Panamá Pacífico con la construcción de una nueva subestación eléctrica

    El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, acercándose a su puesta en servicio.

    Con esta inversión, Naturgy continúa reforzando la red eléctrica para acompañar el desarrollo de Panamá Pacífico.