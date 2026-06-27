Naturgy avanza en Panamá Pacífico con la construcción de una nueva subestación eléctrica que fortalecerá la infraestructura energética de la zona.

La obra contará con equipos de última tecnología y permitirá atender el crecimiento industrial y comercial del sector, contribuyendo a mejorar la calidad del suministro eléctrico para empresas, centros educativos y comunidades cercanas.

El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, acercándose a su puesta en servicio.

Con esta inversión, Naturgy continúa reforzando la red eléctrica para acompañar el desarrollo de Panamá Pacífico.