Naturgy (EDEMET–EDECHI) y organizaciones sindicales refrendan la VII Convención Colectiva de Trabajo

Naturgy, a través de las empresas EDEMET–EDECHI, y las organizaciones sindicales SITIEDEMET y SITEDECHI, refrendaron la VII Convención Colectiva de Trabajo en presencia de autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), formalizando así la culminación del proceso de negociación colectiva y la entrada en vigor del nuevo convenio laboral.

El acto contó con la participación de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño; el viceministro encargado, Luis Tuñón; representantes de Naturgy Panamá y dirigentes sindicales de SITIEDEMET y SITEDECHI.

La VII Convención Colectiva está compuesta por 51 cláusulas que integran la continuidad de beneficios previamente acordados junto con nuevas disposiciones orientadas a responder a la evolución de la realidad laboral y organizacional. El acuerdo beneficia aproximadamente al 47 % de los trabajadores de la empresa y consolida un marco laboral claro y equilibrado.

El nuevo convenio reafirma el compromiso de EDEMET–EDECHI con el fortalecimiento de relaciones laborales responsables y sostenibles, mediante un proceso de diálogo constructivo y transparente con las organizaciones sindicales. Sus disposiciones promueven el bienestar integral de los colaboradores, la estabilidad laboral, el desarrollo profesional, la seguridad y la calidad de vida.

Entre los aspectos destacados, el convenio incorpora medidas alineadas con el contexto actual del sistema de pensiones en Panamá, incluyendo un beneficio destinado a impulsar el ahorro complementario para la jubilación. Asimismo, contempla cláusulas relacionadas con desarrollo humano, ética, políticas anticorrupción, formación profesional, equidad e inclusión.

El convenio mantiene y fortalece beneficios salariales, incentivos económicos, seguros, programas de asistencia, apoyo familiar, iniciativas de salud y bienestar, así como actividades recreativas, culturales y deportivas. La negociación se desarrolló durante 15 semanas y tendrá una vigencia de cuatro años.