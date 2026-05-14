Panamá, 14 de mayo del 2026

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    Presentado por Naturgy Panamá

    Naturgy (EDEMET–EDECHI) y organizaciones sindicales refrendan la VII Convención Colectiva de Trabajo

    Redacción de La Prensa
    Naturgy (EDEMET–EDECHI) y organizaciones sindicales refrendan la VII Convención Colectiva de Trabajo

    Naturgy, a través de las empresas EDEMET–EDECHI, y las organizaciones sindicales SITIEDEMET y SITEDECHI, refrendaron la VII Convención Colectiva de Trabajo en presencia de autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), formalizando así la culminación del proceso de negociación colectiva y la entrada en vigor del nuevo convenio laboral.

    El acto contó con la participación de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño; el viceministro encargado, Luis Tuñón; representantes de Naturgy Panamá y dirigentes sindicales de SITIEDEMET y SITEDECHI.

    Naturgy (EDEMET–EDECHI) y organizaciones sindicales refrendan la VII Convención Colectiva de Trabajo

    La VII Convención Colectiva está compuesta por 51 cláusulas que integran la continuidad de beneficios previamente acordados junto con nuevas disposiciones orientadas a responder a la evolución de la realidad laboral y organizacional. El acuerdo beneficia aproximadamente al 47 % de los trabajadores de la empresa y consolida un marco laboral claro y equilibrado.

    El nuevo convenio reafirma el compromiso de EDEMET–EDECHI con el fortalecimiento de relaciones laborales responsables y sostenibles, mediante un proceso de diálogo constructivo y transparente con las organizaciones sindicales. Sus disposiciones promueven el bienestar integral de los colaboradores, la estabilidad laboral, el desarrollo profesional, la seguridad y la calidad de vida.

    Entre los aspectos destacados, el convenio incorpora medidas alineadas con el contexto actual del sistema de pensiones en Panamá, incluyendo un beneficio destinado a impulsar el ahorro complementario para la jubilación. Asimismo, contempla cláusulas relacionadas con desarrollo humano, ética, políticas anticorrupción, formación profesional, equidad e inclusión.

    El convenio mantiene y fortalece beneficios salariales, incentivos económicos, seguros, programas de asistencia, apoyo familiar, iniciativas de salud y bienestar, así como actividades recreativas, culturales y deportivas. La negociación se desarrolló durante 15 semanas y tendrá una vigencia de cuatro años.