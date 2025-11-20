Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    |
    Presentado por Naturgy Panamá

    Naturgy reafirma al Presidente Mulino su compromiso con mejorar la calidad del servicio eléctrico

    Redacción de La Prensa
    Naturgy reafirma al Presidente Mulino su compromiso con mejorar la calidad del servicio eléctrico

    Naturgy sostuvo un encuentro de alto nivel con el Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en el que reiteró su compromiso de largo plazo con el país y con la mejora continua de la calidad del servicio ofrecido a sus clientes. La reunión tuvo lugar un día después de la firma de un crédito entre Naturgy Panamá y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), garantizado por CESCE, por 300 millones de dólares, destinado a fortalecer la capacidad financiera de la compañía y avanzar en su plan de inversiones.

    Desde su llegada a Panamá, Naturgy ha invertido más de 1,600 millones de dólares para reforzar la red de distribución, mejorar la calidad del servicio e impulsar proyectos de generación renovable. Como parte de su Plan Estratégico 2025-2027, la compañía prevé inversiones adicionales superiores a 500 millones de dólares. Actualmente, Naturgy gestiona el 70% de la distribución eléctrica del país, con más de 30,000 kilómetros de red y una producción eléctrica 100% renovable, proveniente de cuatro centrales hidroeléctricas.

    Durante el encuentro, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, destacó que la compañía continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la modernización de la red eléctrica y la incorporación de nuevas tecnologías, asegurando un suministro más eficiente, seguro y sostenible. Subrayó que Naturgy se mantiene como un socio estratégico para Panamá, alineado con los objetivos nacionales y comprometido con el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento económico.

    En la reunión participaron también el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo. Por parte de Naturgy asistieron altos directivos del área de Redes, Sostenibilidad y Operaciones en Panamá. El encuentro reafirmó la voluntad de Naturgy de continuar invirtiendo, ampliando su infraestructura de atención y generando empleo, consolidándose como un aliado clave para el desarrollo energético del país.